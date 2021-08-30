В московские школы пойдут 116 тысяч первоклассников

С 1 сентября в столичные школы и детские сады пойдут 1,5 миллиона человек, из них 116 тысяч - первоклашек. Об этом сообщила на пресс-конференции заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, впервые за школьные парты в этому году сядут 116 тысяч первоклассников. В дошкольные учреждения пойдут 430 тысяч человек.

Анастасия Ракова также рассказала, что до 84 процентов воспитателей, учителей и других сотрудников образовательных учебных учреждений прошли вакцинацию.

"В этом учебном году сохранятся хорошо зарекомендовавшие себя меры по недопущению распространения коронавируса", - добавила она. Так, сохранится термометрия на входе в образовательными учреждениями. Будут раздельные входы в учебные здания, где есть такая возможность. У каждой параллели будут свои расписания уроков.

Как отмечает вице-мэр, из-за улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирус в городе разрешены будут не только кружки и секции при школах, но и выездные мероприятия. В их числе- экскурсии в музеи, театры и на другие городские площадки.