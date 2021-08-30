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30.08.2021 08:12
Рубрика: Общество

В московские сосудистые центры поступили новейшие аппараты ЭКМО

Текст: Любовь Проценко

В Москве закупили 25 высокотехнологичных аппаратов для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для помощи пациентам с острой дыхательной и сердечной недостаточностью, в том числе для лечения пациентов с осложнениями COVID-19. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

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"Использование врачами систем вспомогательного кровообращения помогает спасать жизни пациентам в самых тяжелых ситуациях. Мы закупили 25 современных аппаратов ЭКМО для шок-центров московской инсультно-инфарктной сети, для стационаров, в которых лечат пациентов с COVID-19, а также впервые для машин скорой помощи. Аппараты ЭКМО - это оборудование экстра-класса, применять которое могут только специалисты самой высокой подготовки в редких ситуациях. И в Москве пациенты по показаниям всегда могут рассчитывать на такую помощь".

По словам Анастасии Раковой, 17 аппаратов ЭКМО поступили в реанимационные отделения региональных сосудистых центров десяти городских больниц: им. И.В. Давыдовского, им. С.С. Юдина, им. Н.И. Пирогова, им. Ф.И. Иноземцева, им. В.В. Вересаева, им. О.М. Филатова, им. С.П. Боткина, им. М.П. Кончаловского, им. В.М. Буянова, а также НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Новые системы вспомогательного кровообращения также поступили в стационары, целиком перепрофилированные для оказания помощи пациентам с COVID-19, в числе которых медицинский комплекс в Коммунарке и городская клиническая больница № 52.

Скоро новое оборудование начнет работу не только в стационарах, но и в двух реанимационных автомобилях станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С Пучкова. Такая система спасения демонстрирует высокие результаты, и в Москве есть все необходимые ресурсы для осуществления такой помощи на постоянной основе. Теперь в автомобилях, укомплектованных аппаратами ЭКМО, возможно проведение сложных реанимационных процедур по пути в больницу.

Фото: Предоставлено Минобороны РФ
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Экстракорпоральная мембранная оксигенация необходима для временного поддержания функции легких и сердца при их нарушении. С помощью аппаратов ЭКМО у пациентов создается искусственная циркуляция крови, в процессе чего из нее удаляется углекислый газ и происходит насыщение кислородом. Пока аппарат выполняет функцию легких, организм не тратит на это свои ресурсы, и врачи имеют возможность сфокусироваться на основном заболевании. Выполнять подключение пациента к аппарату и контролировать его состояние может только высокоспециализированная бригада по исключительным показаниям. Из-за редкости применения имеющиеся аппараты ЭКМО полностью покрывают потребность всего мегаполиса.

В Москве создана и успешно работает сосудистая сеть на базе 27 многопрофильных стационаров. Это специализированные отделения, предназначенные для оказания экстренной и плановой помощи пациентам в случае инфаркта, инсульта, острого коронарного синдрома. Они оснащены современным лечебно-диагностическим оборудованием, в том числе ангиографическими установками.

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