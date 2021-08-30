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30.08.2021 19:10
Рубрика: Общество

В Москве открыли пилотный центр управленческих компетенций

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8548)
Смогут ли будущие управленцы справляться с самыми разными нагрузками и вызовами цифровой эпохи, можно будет проверить, пока они еще только учатся. Для этого автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" вместе с ведущими вузами страны создает центры оценки и развития управленческих компетенций. Пилотный центр открыли в понедельник на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС).
На церемонии присутствовали ректор РАНХиГС Владимир Мау (на снимке - слева) и гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Фото: rsv.ru На церемонии присутствовали ректор РАНХиГС Владимир Мау (на снимке - слева) и гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Фото: rsv.ru
На церемонии присутствовали ректор РАНХиГС Владимир Мау (на снимке - слева) и гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Фото: rsv.ru

По словам гендиректора АНО Алексея Комиссарова, центры компетенций помогут университетам выпускать специалистов, которые будут максимально адаптированы к задачам современного рынка труда. Сами студенты смогут оценивать и развивать свои компетенции, а работодатели - привлекать молодые кадры с необходимым для конкретной позиции набором навыков. В свою очередь, регионы получат профессионалов с предложениями максимально востребованных позиций и социальных лифтов. Ключевой задачей для каждого центра будет запустить на базе вуза системную работу по оценке и развитию компетенций. "Для этого в центре будут внедрены специальные диагностические и оценочные инструменты, образовательные программы и модули по развитию компетенций", - отметил Комиссаров.

Фото: РИА Новости
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Эксперты создали набор тестов и опросников, которые обеспечат прозрачность оценки управленческого опыта. Среди прочего оцениваются ориентация на результат, эмоциональный интеллект, способность к анализу информации и принятию решений. После тестирования с учетом пробелов каждому студенту подберут необходимые образовательные программы.

Участникам церемонии открытия пилотного центра раздали планшеты с тестами. Помощник президента РФ Максим Орешкин рассказал, что уже успел ответить на все вопросы и очень ждет результатов. "Дополнительные характеристики кандидатов - это то, что помогает убрать асимметрию информации между работником и работодателем, снизить эту проблему и позволить ребятам быстрее находить работу, получать релевантный для них опыт, строить карьеру более успешно и быстро", - добавил Орешкин.

До конца этого года откроют 25 вузовских центров компетенций в 16 регионах

Роль дистанционных работников на рынке труда все больше увеличивается, что требует большей самоорганизации сотрудников, заявил глава минтруда Антон Котяков. "Я пока один из немногих, кто лично на себе лично мог прочувствовать систему оценки и формирования тех рекомендаций, которые необходимы для каждого тестируемого, - сообщил он. - На сегодняшний день мы имеем необходимость в сближении образовательных программ с потребностями работодателей". В первую очередь, по его мнению, важна оценка деловых навыков. "Мы видим, что сегодня большинство наших выпускников, которые выходят на рынок, чаще всего не обладают адаптацией к той окружающей среде, к тем структурным изменениям экономики, которые происходят", - признал министр. Он также обратил внимание на то, что нарастающая цифровизация заставляет оперативнее изменять учебные программы. "Думаю, что именно новая система оценки цифровых знаний во многом поможет нам адаптировать образовательные программы под потребности каждого конкретного студента", - надеется Антон Котяков.

До конца этого года откроют 25 вузовских центров компетенций в 16 регионах. Это позволит протестировать около 150 тысяч студентов. Всего к 2023 году должно появиться не менее 75 центров.

В регионах Общество Образование Правительство Минтруд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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