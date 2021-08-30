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30.08.2021 09:30
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье у уснувшего на скамейке мужчины украли гаджеты

Текст: Михаил Фалалеев

Мужчина уснул возле подольского торгового центра, расположенного на Октябрьском проспекте. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что прохожий, выгуливавший ранним утром здесь собаку, заметил на скамейке спящего человека. Он похитил у него два мобильных телефона и ноутбук общей стоимостью 120 тысяч рублей.

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Изучив записи с камер видеонаблюдения, подольские полицейские установили вора и по месту временного проживания задержали его. Им оказался неоднократно судимый 36-летний житель Москвы. Похищенные вещи он сдал в скупку в Подольске, а полученные деньги потратил. Оперативные сотрудники изъяли электронные устройства из ломбарда и возвратили их законному владельцу.

С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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