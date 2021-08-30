В ТиНАО запустили очистные сооружения нового поколения

В Новой Москве на территории поселка Киевский построили очистные сооружения нового поколения. Они не только заменят устаревшую систему отвода стоков поселка, но и возьмут на себя очистку ближайших населенных пунктов и водоемов. Об особенностях новой системы "РГ" рассказали специалисты.

Если в пределах исторической Москвы крупные очистные системы, то на территории Новой Москвы таких монстров нет. Для небольших поселков там имеются локальные сооружения.

Так, например, в поселке Киевский стояла старая насосная станция, перекачивающая стоки в Наро-Фоминскую очистную систему. Работала она на оборудовании конца прошлого века. И не только портила жителям воздух, но нередко и загрязняла окружающую среду. Как рассказал "РГ" главный технолог управления канализации АО "Мосводоканал" Николай Белов, после присоединения ТиНАО к Москве, провели экспертизу. И выяснилось, что проще и дешевле построить новые очистные сооружения. Место выбрали подальше от жилья. Строительство заняло год. На въезде в этот стратегический объект никакого запаха не чувствуется, хотя очистка работает уже месяц. Не жалуются и жители прилегающих домов. На территории сооружений пахнет свежескошенной травой и лесом. Здесь применены все современные технологии, которые существуют в этой сфере коммунального хозяйства.

В частности, самые "пахучие" воды поступают в специально устроенные крытые резервуары механической очистки. Потом вода по трубам поступает в открытые резервуары - аэротенки, где идет ее биологическая очистка с помощью активного ила. Затем отработавший ил собирают, а вода идет на доочистку в резервуары с дисковыми микрофильтрами, а затем проходит ультрафиолетовое обеззараживание. Все процессы автоматизированы, за ними наблюдает диспетчер из специального пункта.

"За месяц наладочных работ никаких происшествий не было. Да и отключения энергии не страшны, так как есть резервный дизельный генератор", - рассказал "РГ" оператор очистного сооружения Геннадий Гамаюнов. После многоступенчатой системы очистки у бывшей сточной воды нет ни цвета, ни запаха. Пить ее, конечно, не нужно, но купаться можно, тем более что очищенная вода поступает в местную речушку под названием Детка.

Как отмечают специалисты, после начала работы комплекса вода в реке стала даже внешне чище. Да и полноводность увеличилась. В сутки комплекс сбрасывает в реку около 1,5 тысячи кубометров воды, хотя максимальная производительность комплекса рассчитана на 6 тысяч кубометров в сутки.

Ультрафиолет и комплекс по обеззараживанию сделает стоки пригодными для купания

Существенного увеличения стоков ожидают в октябре, когда насосы начнут гнать к сооружениям стоки от новых населенных пунктов, например, с железнодорожного узла Бекасово, где прежде никогда не было канализационной системы. Для будущего многоэтажного строительства останется еще резерв мощностей.

По данным комплекса городского хозяйства Москвы, завершить модернизацию систем водоотведения ТиНАО должны до 2025 года. К этому времени все жители забудут о неприятных запахах от стоков. Что же до Детки, то местные жители надеются, что когда комплекс заработает в полную силу в реке могут даже завестись вполне съедобная рыба.