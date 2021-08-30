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Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
30.08.2021 16:53

В Воронежской области 1 сентября откроются три новые школы

Готовность учебных заведений региона ко Дню знаний проверили родители, педагоги и депутаты облдумы. Во многих школах к 1 сентября провели капитальный ремонт. А в Новоусманском и Семилукском районах построили три современные СОШ на 2844 учеников.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

В этом году за парты 708 школ Воронежской области сядет около 240 тысяч ребят, в том числе 25 тысяч первоклассников. Все образовательные учреждения будут работать в традиционном - очном - режиме, сообщил вице-премьер правительства региона Олег Мосолов на рабочей встрече с председателем Воронежской областной думы Владимиром Нетесовым. Все ученики начальных классов в Воронежской области - а их свыше 102 тысяч - будут обеспечены бесплатным горячим питанием. В бюджете на 2021 год на это заложено 970 миллионов.

- Нам важно создать такие условия, чтобы в каждом населенном пункте была хорошая школа с современными технологиями и высококлассными педагогами. Мы должны обеспечить детям равные стартовые возможности. В Воронежской области стало уже доброй традицией отмечать День знаний открытием новых образовательных учреждений, - отметил Нетесов.

К 1 сентября 2021 года ввели в строй две новые школы в Новоусманском районе и одну - в Семилукском. В Бобровском районе завершается реконструкция Хреновской СОШ № 1. На строительство и реконструкцию школ в регионе в текущем году выделено свыше 1,2 миллиарда рублей, из них около 572 миллионов - средства федерального бюджета.

Фото: Воронежская областная дума
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Значительные средства были направлены и на ремонт образовательных учреждений. Он велся в рамках различных целевых программ и нацпроекта. По словам Олега Мосолова, всего удалось отремонтировать 455 объектов на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. Формируется программа капитального ремонта школ на 2022-2026 годы.

В течение августа депутаты проверяли состояние школ и других учреждений образования к началу учебного года. Оценивали безопасность, ремонт, оснащенность оборудованием и организацию питания. Пожелания родителей обещали учесть.

- Процедура приемки детских садов, школ и учреждений дополнительного образования завершена. Депутаты областной думы вместе с родителями и учителями приняли в этом мониторинге активное участие. Я считаю, что общественная приемка - важный элемент при подготовке учреждений образования. Нужно обеспечить детям комфортные и безопасные условия, - подчеркнул Владимир Нетесов.

Председатель комитета облдумы по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Евгений Китаев оценил результаты ремонта в школах Левобережного района Воронежа.

- В некоторых школах были проблемы, которые требовали оперативного решения. И в ряде случаев на помощь пришли депутаты Воронежской областной думы. Выделяли материальные средства и стройматериалы, оказывали содействие в приобретении компьютеров, учебной и методической литературы, - рассказал Евгений Китаев.

В свою очередь, председатель комитета по охране здоровья Иван Мошуров побывал в школах Коминтерновского района и микрорайона Подгорное. В числе прочего проверил наличие в учебных заведениях бесконтактных термометров и рециркуляторов для обеззараживания воздуха.

- Ситуация с коронавирусом показала, насколько важно правильно организовывать учебный процесс. Каждый родитель, который провожает своего ребенка на занятия, должен быть абсолютно уверен в его безопасности, - резюмировал Иван Мошуров.

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