ВЦИОМ: Половина жителей Москвы готова участвовать в онлайн-голосовании в сентябре

Половина жителей Москвы готова принять участие в онлайн-голосовании в сентябре. Такие данные получены во время социологического опроса, проведенного ВЦИОМ, в котором приняли участие 1200 респондентов.

Опрос проводился в том числе среди москвичей, которые уже участвовали в онлайн-голосованиях на выборах в Мосгордуму в 2019 году, во время голосования по поправкам в Конституцию, а так же на выборах муниципальных депутатов районов Бабушкинский и Марьино в 2020 году.

Большинство участников оценивают этот опыт позитивно: 57% - положительно, 33 процента - нейтрально. 80% тех, кто голосовал электронно, отметили, что онлайн-формат обеспечивает удобство голосования и в нем легко разобраться. Среди его преимуществ москвичи назвали удобство (20%), свободу выбора места и времени голосования (17%), экономию времени (14%).

Напомню, онлайн-голосование пройдет в Москве с 17 по 19 сентября 2021 года. Москвичам предстоит выбирать депутатов Госдумы. Кроме того, жители некоторых районов смогут проголосовать за депутатов Мосгордумы, а жители Щукина - за муниципальных депутатов.

Принять участие в электронном голосовании могут все совершеннолетние москвичи с активным избирательным правом и полной учетной записью на mos.ru. Подать заявление на участие в онлайн-голосовании можно по ссылке до 23:59 13 сентября.