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30.08.2021 01:49
Рубрика: Экономика

Жителей ожидает остановочная реформа

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 196(8547)
Помните историю из Ванкувера, где между бронированных стекол автобусной остановки положили три миллиона долларов, предложив забрать их любому, кто сможет разбить стекла. Деньги, напомним, так и остались нетронутыми - пробить бронь не удалось никому. Так вот, подобные остановки в скором времени появятся и в Подмосковье. Денег там, конечно, не будет, но и просто так разбить стеклянные стены уже не получится.
С начала года вандалы разгромили в Подмосковье 767 таких стеклянных остановок. Фото: Аркадий Колыбалов С начала года вандалы разгромили в Подмосковье 767 таких стеклянных остановок. Фото: Аркадий Колыбалов
С начала года вандалы разгромили в Подмосковье 767 таких стеклянных остановок. Фото: Аркадий Колыбалов

В области не первый год устанавливают автобусные остановки из стекла. Это удобно и функционально - прозрачные стенки не мешают следить за подъезжающим транспортом и хорошо защищают от дождя и ветра. Таких красивых стеклянных домиков в регионе уже больше 3,6 тысячи. И все бы ничего, если бы чересчур активные граждане из числа пассажиров и прохожих не считали своим долгом от души долбануть по стеклу, как будто и у нас за ним спрятаны три миллиона. "Только с начала года 767 остановок подверглись вандальным действиям. На замену стекол уже потрачено 27 миллионов рублей", - сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

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Поэтому было принято решение - все вновь устанавливаемые остановки будут изготавливаться из бронированного стекла. И если в уже существующих павильонах разобьют стекла, они также будут меняться на бронированные. "Бронированное стекло стоит на 10% дороже, чем обычное, однако его эффективность в разы выше, и мы в итоге получим и экономию, и безопасность", - подчеркнула Кротова.

Но и это еще не все остановочные перемены, которые ожидают жителей. Власти проанализировали все "остановочные" жалобы граждан и пришли к выводу: в новых жилищных комплексах остановок катастрофически не хватает. Обо всем научились думать - вплоть до того, что пешеходные дорожки во дворах прокладывают не так, как нарисовали в проекте, а так, как протоптали жители, а вот до остановок общественного транспорта руки ни у кого не доходят. В результате ближайшая к балашихинскому ЖК "Новоград Павлино" остановка находится в 800 метрах, а жителям красногорских "Пятницких кварталов", чтобы воспользоваться общественным транспортом, нужно пройти километр. Молодые и здоровые люди преодолевают такие расстояния за 10-12 минут, пожилые и маломобильные могут идти и по полчаса. В этих двух ЖК в общей сложности проживают 50 тысяч человек. "И место для того, чтобы организовать остановку рядом с жилыми домами, в обоих случаях есть", - говорит Анна Кротова.

Она же приводит примеры еще более удивительные. В Пушкино учащиеся школы N16, приезжающие на общественном транспорте, вынуждены выходить или за 700 метров, или за полтора километра до поворота на школу. В плохую погоду некоторые сердобольные водители высаживают школьников прямо на повороте, что частенько аукается им штрафами за остановку в неположенном месте. То есть выбор в данном случае невелик - или замерзшие дети, или оштрафованный водитель. И тоже, как оказалось, ничто не мешает сделать официальную остановку на повороте.

В общей сложности в области насчитали 47 жилых комплексов и 161 деревню или СНТ, не имеющих автобусных остановок в шаговой доступности. И еще 68 точек вроде пушкинской школы N16, где об остановке просто молит логистика. В этом году вопрос будет решен с организацией 67 остановочных пунктов. Это четверть от необходимого. Оставшиеся три четверти появятся до конца 2023 года.

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