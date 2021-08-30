Битва за тайгу сплотила жителей Республики Саха

Аномальная жара и засуха в Якутии вызвали этим летом беспрецедентные по масштабу лесные пожары, охватившие семь миллионов гектаров. Большая беда объединила людей. Якутяне в очередной раз проявили самоотверженность и сплоченность.

На тушение пожаров добровольно отправились тысячи жителей республики. Еще больше было тех, кто собирал для волонтеров продукты и снаряжение, перечислял деньги на борьбу с огнем и на поддержку пострадавшим. Сегодня гуманитарной помощью забит под завязку один из спортивных комплексов Якутска, а на счету для пожертвований уже свыше 35 миллионов рублей.

Сбор средств и гуманитарной помощи для борьбы с лесными пожарами возник в республике стихийно. Когда в начале июля ситуация в лесах резко обострилась, волонтеры, объединившиеся в группы, начали выезжать на пожары и помогать профессиональным огнеборцам. Вскоре возник республиканский добровольческий штаб, ставший главным координационным центром. Сюда обращались все те, кто на деле был готов помочь в сражении с огнем. Каждый день в штаб приходили сотни людей - предприниматели и госслужащие, крупные недропользователи и владельцы овощных павильонов, депутаты и блогеры, простые неравнодушные якутяне.

Штаб не только координировал работу добровольцев, но взял на себя обеспечение волонтеров инвентарем и средствами защиты. Закупались спецодежда, рации, респираторы с фильтрами, продукты, москитные шляпы и спальные мешки, а также противопожарные ранцы, бензопилы, пожарные рукава, лопаты, мотопомпы. Одновременно был объявлен сбор средств и предметов первой необходимости для людей, пострадавших от пожаров.

"Взаимовыручка - это то, что объединяет северян и дальневосточников. Наши природные условия такие, что в одиночку не выжить, надо поддерживать друг друга. Сегодня ты попросишь помощи, завтра - у тебя. Ну и вообще, общая черта у нас, россиян, такая - объединяться в трудное время. Тушить пожары к нам приехали люди из разных уголков России, деньги поступали со всей страны и даже из-за рубежа - от соотечественников, которые за границей живут", - рассказал руководитель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)

По словам якутской предпринимательницы и активистки штаба Ольги Григорьевой, суммы приходили разные - от 100 рублей до пяти миллионов, которые отправила одна московская аптека.

"Очень большую помощь оказали банки и предприятия, которые работают в нашей республике. И, конечно, местные жители. Они несли в штаб вещи, воду, тушенку, консервы, и даже овощи со своих участков", - отметила Ольга Григорьева.

Однажды в штаб пришли подростки - воспитанники коррекционного интерната. И не с пустыми руками. Они принесли две большие коробки с оладушками и пирожками.

"Ребята все это сами испекли для добровольцев и пожарных, готовили всем интернатом", - рассказал активист штаба Константин Борисов.

Для хранения гуманитарной помощи был выделен большой зал Дворца спорта "50 лет Победы". Помощь пострадавшим от огня поступила в таком количестве, что ее решено распределять не только среди погорельцев, но и между малообеспеченными семьями.

"Пожарная ситуация улучшается, поэтому мы начали подготовку к следующему сезону, - говорит Ольга Григорьева. - Все товары и продукты длительного хранения после учета мы складируем. Благодаря созданным запасам, в случае необходимости сможем отправить на пожары до 300 добровольцев со всем снаряжением".

Этим летом огонь лишь однажды прорвался на окраину населенного пункта. Это случилось 7 августа в селе Бясь-Кюель. Более 200 зданий пожарные смогли отстоять, но около 30 домов было уничтожено огнем. 175 человек остались без крова.

В рекордно короткие сроки власти республики сумели организовать оказание помощи погорельцам. В течение суток были восстановлены документы жителей села, а через два дня они получили единовременные выплаты в размере 30 тысяч рублей на неотложные нужды.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)

Детей из пострадавшего села отправили на отдых в лучшие всероссийские детские центры "Артек", "Орленок" и "Океан", а также в республиканский детский центр "Сосновый бор.

Спустя две недели после пожара в селе Бясь-Кюель начали возводить новые дома для погорельцев. Завершить строительство республиканские власти намерены уже к 15 октября - началу отопительного сезона. Дома будут благоустроенными, с электро- и газоснабжением.

В селе появится и новый многофункциональный центр со спортивным и зрительным залами, модульной библиотекой и местами для предприятий торговли и бытового обслуживания. На совещании, посвященном ликвидации последствий природных пожаров, строительство центра по программе комплексного развития сельских территорий по предложению главы Якутии Айсена Николаева поддержал президент РФ Владимир Путин.

Республика Саха с самого начала масштабных пожаров в тайге получала помощь и поддержку от федеральных властей. В Якутии были развернуты мощнейшие силы и средства Рослесхоза, МЧС и министерства обороны, задействована авиация, военная техника.

По поручению президента страны был ускорен ввод отремонтированной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска. Воздушная гавань стала принимать самолеты Бе-200, применение которых значительно облегчило тушение крупных пожаров. Ситуацию с огнем в лесах удалось переломить и отвести его от десятков населенных пунктов.

Сражение с огненной стихией в масштабах крупнейшего региона страны будут долго анализировать специалисты по ликвидации ЧС. Впрочем, уже сейчас ясно, что этим летом в

Якутии главную роль сыграло объединение усилий федеральных структур, региональной власти и простых жителей региона.