Якутский фильм завоевал "Хрустальный глобус" на фестивале в Карловых Варах

Фильм якутского режиссера Владимира Мункуева "Нуучча" (в переводе с языка народа саха - "русский") взял Гран-при международного кинофестиваля в Карловых Варах в конкурсной секции "Восток-Запад". На конкурсе было представлено 12 фильмов и лишь один из них - из России.

Это психологическая драма, снятая по повести польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского. Место действия - Якутская область, время - конец XIX века. Хабджий и его жена Керемес, похоронив второго ребенка, готовятся к суровой и голодной зиме. Местный князь вместо обещанной помощи навязывает им на поселение русского каторжника Костю, который по закону должен жить с ними в одном доме. Найти общий язык не получается, к тому же каторжник быстро решает стать новым хозяином дома.

- Вацлав Серошевский - польский революционер, которого в царское время арестовали и отправили в ссылку в Якутию, он именно там писал свои произведения, - рассказал "РГ" Владимир Мункуев. - Все его произведения - про колониализм. Я с трудами Серошевского познакомился в подростковом возрасте, но тогда еще не понимал их глубокий смысл, а в 2016 году перечитал и погрузился в них заново.

В фильме снимались Сергей Гилев, Павел Колесов, Ирина Михайлова, Иннокентий Луковцев, Данил Осипов, Зоя Багынанова, Николай Протасов и другие. У картины сразу шесть продюсеров: Борис Хлебников, Александр Плотников, Евгений Никишов, Валерий Федорович, Альберт Рябышев и Андрей Ушацкий.

- Съемочная команда у нас была смешанная - половина из Москвы и Санкт-Петербурга, другая - из Якутии. Это, по-моему, первый случай в якутском кино, когда создали такую коллаборацию с прицелом попробовать это все смешать. Ведь якутское кино обычно снимается только нами, местными. И получился вот такой хороший результат, - говорит режиссер "Нууччи".

По его словам, у фильма не было никакой государственной поддержки или же содействия со стороны фондов - кино полностью снято на привлеченные частные инвестиции.

- Снимали мы в августе прошлого года на территории Якутии, весь съемочный процесс занял ровно 21 день, - отмечает Мункуев.

К слову, это отличительная особенность большинства якутских фильмов. Снимают их быстро, зачастую играют в них непрофессиональные актеры. Однако фильмы волшебным образом завоевывают признание как простого зрителя, так и кинокритиков. В последние годы якутские картины побеждали и на Московском международном кинофестивале ("Царь-птица"), и на "Кинотавре" ("Пугало").

- В чем феномен якутского кино? Мы же не объективны, я могу сейчас что-то придумать, конечно, наговорить много пафосных слов, - смеется Владимир Мункуев. - Наверное, лет через сто-двести люди смогут объяснить, в чем секрет якутской киноиндустрии. А мы не знаем, что сейчас происходит, но рады этому!

В России премьера картины состоится через месяц - она вошла в конкурс "Кинотавра". Кстати, "Хрустальный глобус" - это не первая награда фильма "Нуучча". На кинорынке Industry@Tallinn& Baltic Event в Таллине картина стала победителем программы Works in Progress в категории Post Production Awards - за смелое художественное видение.