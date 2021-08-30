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30.08.2021 04:29
Рубрика: Общество

Японский писатель Масато Накамура влюбился во Владивосток

Текст: Ольга Журман

Японский путешественник и писатель Масато Накамура признался в любви к Владивостоку. Как сообщает РИА Новости, он сделал это в своей статье для Forbes Japan.

Фото: Sekai Alien/wikimedia.org
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По словам Масато Накамура, с советских времен город сильно изменился в лучшую сторону и уже не соответствует стереотипам, сложившимся в Японии о нем.

Накамура обращает внимание на городскую инфраструктуру и жителей города.

"Молодое поколение внесло очень существенные изменения в культуру и весь образ жизни города. Владивосток - это европейский город рядом с Японией", - отмечает он.

Писателю понравилась природа Приморья, чистая морская вода и острова рядом с Владивостоком. При этом японца удивило малое количество людей на пляжах.

"Все это разительно отличает Владивосток от расположенной неподалеку Японии с пляжами, переполненными, как общественные бани, и с надрывающейся инфраструктурой", - пишет Накамура и отмечает, что все это вызывает у него "хорошую зависть".

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