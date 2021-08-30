Инвестиционные возможности Дальнего Востока представят на выставках ВЭФ-2021

Инвестиционные возможности регионов Дальнего Востока, перспективные проекты органов государственной власти и российских компаний представят на выставочных пространствах VI Восточного экономического форума, который состоится 2-4 сентября во Владивостоке.

"Главная цель выставок в рамках Форума - продемонстрировать возможности Дальнего Востока и привлечь новых инвесторов в регион. Гости и участники Форума смогут узнать о динамике работы по обеспечению инвестиционной привлекательности ДФО, вести прямой диалог с представителями российских компаний и органов государственной власти, ознакомиться с предоставляемыми мерами поддержки для предпринимателей", - подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

На ВЭФ-2021 предусмотрено несколько форматов проведения выставок.

Экспозиция Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики расскажет об итогах новой экономической политики в макрорегионе, представит ключевые отрасли экономики, возможности для инвестирования, деятельность и задачи институтов развития, а также реализуемые и перспективные инвестиционные проекты, механизмы работы преференциальных режимов (территории опережающего развития и свободный порт Владивосток).

Выставочные пространства федеральных органов исполнительной власти России будут объединены под общим названием "Добро пожаловать на Дальний Восток!".

Министерство промышленности и торговли России продемонстрирует наиболее интересные образцы продукции предприятий Дальнего Востока, а также инфраструктурные проекты, которые реализуются при поддержке Министерства.

Ростуризм на своем стенде отразит природную уникальность России и познакомит с новыми тенденциями в сфере туризма.

Министерство науки и высшего образования России впервые представит свой профильный стенд на ВЭФ. Экспозиция отразит достижения российских ученых, новейшие инновационные разработки, научно-исследовательские проекты российских университетов и научных организаций, а также расскажет о событиях в рамках Года науки и технологий.

Министерство природных ресурсов России в своей презентационной зоне представит четыре основных направления деятельности, такие как недропользование, использование и защита леса, особо охраняемые природные территории, климатические изменения и расчет углеводородного следа.

Министерство транспорта России представит проекты, которые направлены на развитие территорий Дальнего Востока и повышение доступности перевозок. Также будут продемонстрированы ключевые проекты в области гражданской авиации, морского и внутреннего водного транспорта, дорожного хозяйства и обустройства пунктов пропуска через государственную границу.

На стенде Генеральной прокуратуры России планируется подписание международных соглашений, будут организованы прием обращений и разъяснения законодательства, а также запланирована презентация мобильного приложения Генпрокуратуры России.

Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии и Роскартография расскажут гостям стенда об эксперименте по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости, который позволит любому гражданину России в режиме онлайн получать актуальные сведения о земле как для бизнеса, так и для собственных нужд.

Роспотребнадзор в своей экспозиции расскажет о вкладе ведомства в обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности России, работе Центра геномных исследований мирового уровня, российских возможностях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации биологического характера, современные российские технологии разработки тест-систем, диагностических препаратов и вакцин на рынках Юго-Восточной Азии. В прививочном кабинете на стенде Роспотребнадзора будет проводиться кампания по вакцинации против гриппа. Данное мероприятие уже является традиционным, проводится в рамках ВЭФ в четвертый раз.

Федеральное медико-биологическое агентство раскроет основные направления деятельности: особенности нормативно-правового регулирования в сфере медико-санитарного обеспечения работников, контроля за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов и другие.

Стенд Россотрудничества - "Русский дом" будет посвящен важнейшим направлениям работы ведомства, среди которых содействие международному развитию, продвижение российского образования и культуры, оказание гуманитарной помощи и поддержки.

Федеральное агентство по рыболовству традиционно организует на ВЭФ-2021 павильон "Русский рыбный дом" - Russian Fish House. Лидеры отрасли представят результаты успешного экологичного промысла дикой рыбы и расскажут о тонкостях и инновациях рыболовства, переработки, хранения и транспортировки. Кроме того, в "Русском рыбном доме" будут установлены большие навесы, под которыми посетители смогут удобно расположиться и попробовать блюда дальневосточной кухни, а также посмотреть концертную программу на главной сцене. Известные шеф-повара подготовят специальное авторское меню.

Также в рамках VI Восточного экономического форума пройдут фотовыставки экспонентов ВЭФ-2021. На выставке "Забайкалье. Полет" будут представлены уникальные работы уроженцев Забайкалья - известного скульптора Дашинимы Намдакова и знаменитого оружейника Жигжита Баясхаланова.

Фотовыставку "Наилучшие доступные технологии" на ВЭФ-2021 подготовит Уральская горно-металлургическая компания. На экспозиции будет отражена деятельность АО "Восточный порт" - крупнейшего в России специализированного терминала с высокотехнологичной перевалкой угля различных российских производителей, современного объекта логистической инфраструктуры.

Свои выставочные павильоны также представят партнеры VI Восточного экономического форума, в том числе информационные.

Ключевой выставкой ВЭФ-2021 станет "Улица Дальнего Востока", которая пройдет 2-7 сентября. В ней примут участие все 11 дальневосточных регионов. На выставке будут представлены уникальные особенности регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции. Регионы познакомят участников и гостей ВЭФ-2021 с реализованными и перспективными инвестиционными проектами. Отметим, что все возведенные субъектами ДФО павильоны, кроме Магаданской области, по окончании Форума не будут демонтироваться и станут постоянными объектами.

Также на выставке "Улица Дальнего Востока" будут представлены экспозиции трех федеральных министерств: Министерства спорта России, Министерства промышленности и торговли России, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Павильон Минспорта России "Спорт - норма жизни" станет спортивным центром Форума и создаст качественную площадку для дискуссий и конференций на важные для представителей российского и мирового спорта темы. Также гостей познакомят с будущими крупными проектами в мире спорта России, новыми видами спорта, спортивными федерациями, спортивными вузами и школами страны, центрами спортивной подготовки и достижениями российских спортсменов. В честь 90-летия ГТО будет выделен отдельный интерактивный сектор, посвященный движению ГТО.

На центральной площадке выставки "Улица Дальнего Востока" откроется экспозиция Минвостокразвития "Дом на гектаре", где в интерактивной презентационной зоне будут представлены итоги реализации программы "Дальневосточный гектар", истории успеха, информация о новых механизмах поддержки участников. Также здесь будет представлен широкий ассортимент продукции, произведенной на дальневосточных гектарах.

В рамках открытия выставки "Улица Дальнего Востока" также пройдут показательные выступления четырех боевых самолетов Минобороны России (СУ-35с, МиГ-31бм) над акваторией бухты Аякс.