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Рубрика: Происшествия

К поискам пропавших сахалинок привлекут вертолет

Текст: Юлия Гарднер

Вертолет МЧС будет задействован в поисках двух женщин, пропавших на Сахалине.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"Вылет будет осуществляться с учетом погодных условий в месте поиска", - сообщает пресс-служба правительства региона в официальном Telegram-канале.

Две женщины отправились из дома в селе Восток Поронайского района собирать дикоросы. Они поехали в сторону горы Вайда Смирныховского района, после чего не вышли на связь. Информация о пропаже поступила в полицию 27 августа.

В поисках участвуют сотрудники поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по области, сотрудник МВД, два кинолога с собакой, волонтеры и местный охотник.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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