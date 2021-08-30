К поискам пропавших сахалинок привлекут вертолет

Вертолет МЧС будет задействован в поисках двух женщин, пропавших на Сахалине.

"Вылет будет осуществляться с учетом погодных условий в месте поиска", - сообщает пресс-служба правительства региона в официальном Telegram-канале.

Две женщины отправились из дома в селе Восток Поронайского района собирать дикоросы. Они поехали в сторону горы Вайда Смирныховского района, после чего не вышли на связь. Информация о пропаже поступила в полицию 27 августа.

В поисках участвуют сотрудники поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по области, сотрудник МВД, два кинолога с собакой, волонтеры и местный охотник.