На Камчатке в Авачинской бухте произошла утечка нефтепродуктов

Специалисты Камчатской межрайонной природоохранной прокуратуры и прокуратуры Петропавловска-Камчатского начали проверку информации о загрязнении Авачинской бухты, сообщается на сайте прокуратуры края.

Загрязнение из ливневой канализации предположительно нефтепродуктами наблюдается в микрорайоне Сероглазка Петропавловска-Камчатского. Прокуратура проверит соблюдение природоохранного законодательства, в том числе должностными лицами, отвечающими за эксплуатацию объектов водоотведения.

К проверке также привлечены специалисты Дальневосточного управления Росприроднадзора, краевого управления МЧС. Уже взяты образцы проб. При наличии оснований будут приняты меры.

О наличии загрязнения в бухте во время оперативного совещания в краевом правительстве также сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

"Все, кто проезжал мимо на прошлой неделе, могли увидеть боновые заграждения. Под дорогой есть авария на трубе", - цитирует его слова "Интерфакс".