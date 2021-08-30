На Сахалине мать и сын утонули в море

На Сахалине возбуждено уголовное дело по факту гибели жительницы города Невельска. 35-летняя женщина утонула во время купания в море на территории Невельского района. Ее 13-летний сын, который плавал вместе с ней, пропал без вести.

Дело возбуждено для "полного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего". Оно расследуется по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

"Организовано проведение поисковых мероприятий пропавшего подростка", - сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.