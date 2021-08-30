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30.08.2021 09:48
Рубрика: Происшествия

Суд продлил арест обвиняемому в мошенничестве на космодроме Восточный

Текст: Ольга Журман

Благовещенский городской суд оставил под стражей гендиректора фирмы ООО "Респект-СМ", которая проводила монтажно-строительные работы на космодроме Восточный, сообщается на сайте суда.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Глава фирмы обвиняется в мошнничестве на 60 миллионов рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ). В конце июня его арестовали до 22 августа. Теперь срок под стражей продлен до 31 октября 2021 года. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

"Суд также учитывает, что предварительное следствие по уголовному делу не может быть окончено в установленный законом срок, поскольку расследование уголовного дела представляет особую правовую и фактическую сложность, обусловленную давностью события преступления, большим количеством свидетелей, необходимостью проведения ряда следственных и процессуальных действий, обоснованно мотивированных в постановлении", - говорится в сообщении суда.

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