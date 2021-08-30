В бурятском селе вода подтопила свыше 50 домов

В поселке Наушки Кяхтинского района Бурятии вода, вышедшая из берегов реки Селенги, подтопила 70 придомовых территорий и зашла 50 домов. Из населенного пункта, где накануне ввели режим ЧС, эвакуируют население.

Пострадавшим от паводка выплатят компенсации - от десяти до ста тысяч рублей в зависимости от ущерба. Все будут обеспечены овощами и дровами.

- Организован подвоз воды, пункт временного размещения, но туда пока никто не заехал, все либо у родственников, либо по домам. Сегодня здесь работают МЧС и республиканское агентство ГО и ЧС, район работает. Со всеми, кто был на месте, пообщались, помощь нужна будет - будем помогать, - сказал глава региона Алексей Цыденов.

По его поручению вносятся изменения в региональные законодательные акты, чтобы помощь получили все пострадавшие независимо от того, есть ли у них документы на жилье. Дело в том, что только пять из 52 домов в поселке имеют регистрацию. Наушки расположены на юге Бурятии, недалеко от российско-монгольской границы, там проживает около трех тысяч человек.