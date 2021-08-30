В Хабаровске мужчина погиб при обвале балкона

В многоквартирном доме № 25 на улице Муравьева-Амурского в Хабаровске обрушился деревянный пол балкона общего пользования на шестом этаже. Погиб один из жильцов - 71 летний мужчина.

После несчастного случая прокуратура Центрального района города начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. Место происшествия осматривала исполняющая обязанности прокурора района Светлана Плахотнюк.

В ходе проверки будут выяснены обстоятельства ЧП. Специалисты дадут оценку действиям должностных лиц организации, обслуживающей жилой дом, и органов местного самоуправления.