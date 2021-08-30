В Тихом океане произошли два землетрясения

В акватории Тихого океана вблизи Камчатки и Северных Курил утром понедельника зафиксировали два землетрясения.

Как сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, первый подземный толчок произошел в 160 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 49 километров в 6:20 по местному времени. Магнитуда составила 4,8. Почти два часа спустя было зарегистрировано второе колебание земли в 270 километрах к югу от города Северо-Курильска (остров Парамушир) на глубине 23 километра. Магнитуда второго сейсмособытия оказалась выше, чем у первого - 5,4.

Для местных жителей оба землетрясения прошли незаметно. Тревогу цунами не объявили.