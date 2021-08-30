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30.08.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 18 325 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 18 325 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:

1 Москва 1424

2 Московская область 858

3 Санкт-Петербург 549

4 Свердловская область 520

5 Ростовская область 482

6 Пермский край 472

7 Воронежская область 462

8 Красноярский край 438

9 Самарская область 438

10 Нижегородская область 412

11 Иркутская область 397

12 Омская область 390

13 Челябинская область 377

14 Ставропольский край 358

15 Волгоградская область 351

16 Оренбургская область 344

17 Хабаровский край 315

18 Республика Башкортостан 304

19 Республика Крым 298

20 Астраханская область 286

21 Ульяновская область 282

22 Архангельская область 264

23 Алтайский край 251

24 Краснодарский край 249

25 Саратовская область 248

26 Тюменская область 246

27 Республика Коми 243

28 Приморский край 235

29 Пензенская область 231

30 Удмуртская Республика 227

31 Вологодская область 225

32 Липецкая область 211

33 Ленинградская область 201

34 Тверская область 195

35 Ярославская область 193

36 Забайкальский край 184

37 Калининградская область 182

38 Владимирская область 177

39 Республика Дагестан 177

40 Кемеровская область 176

41 Курская область 170

42 Севастополь 169

43 Республика Карелия 169

44 Брянская область 167

45 Новосибирская область 167

46 Мурманская область 158

47 Ханты-Мансийский автономный округ 149

48 Республика Саха (Якутия) 143

49 Белгородская область 141

50 Республика Хакасия 139

51 Чеченская Республика 130

52 Смоленская область 128

53 Новгородская область 125

54 Амурская область 124

55 Курганская область 124

56 Ивановская область 123

57 Ямало-Ненецкий автономный округ 115

58 Рязанская область 115

59 Калужская область 114

60 Кировская область 114

61 Тульская область 114

62 Томская область 101

63 Республика Калмыкия 97

64 Костромская область 96

65 Орловская область 93

66 Республика Бурятия 93

67 Сахалинская область 92

68 Псковская область 91

69 Тамбовская область 90

70 Кабардино-Балкарская Республика 84

71 Республика Чувашия 75

72 Республика Северная Осетия-Алания 70

73 Республика Ингушетия 69

74 Республика Мордовия 69

75 Республика Тыва 64

76 Республика Марий Эл 59

77 Республика Адыгея 56

78 Республика Татарстан 49

79 Камчатский край 48

80 Карачаево-Черкесская Республика 48

81 Еврейская автономная область 37

82 Республика Алтай 34

83 Магаданская область 26

84 Ненецкий автономный округ 10

85 Чукотский автономный округ 4

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 901 152 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Москва 0,09%

2. Санкт-Петербург 0,1%

3. Республика Алтай 0,16%

За последние сутки подтверждено 792 смерти:

Москва 50

Санкт-Петербург 35

Краснодарский край 32

Свердловская область 31

Пермский край 30

Ростовская область 28

Нижегородская область 28

Красноярский край 27

Тюменская область 25

Самарская область 23

Челябинская область 22

Ставропольский край 21

Алтайский край 19

Воронежская область 18

Московская область 18

Саратовская область 18

Владимирская область 16

Волгоградская область 16

Омская область 15

Республика Башкортостан 14

Удмуртская Республика 14

Пензенская область 14

Ульяновская область 14

Иркутская область 14

Брянская область 12

Республика Северная Осетия - Алания 12

Республика Чувашия 12

Республика Крым 11

Астраханская область 11

Тульская область 10

Рязанская область 9

Новгородская область 9

Оренбургская область 9

Республика Хакасия 9

Липецкая область 8

Мурманская область 8

Новосибирская область 8

Смоленская область 7

Вологодская область 7

Республика Дагестан 7

Республика Марий Эл 7

Ярославская область 6

Кабардино-Балкарская Республика 6

Кемеровская область 6

Ивановская область 5

Севастополь 5

Карачаево-Черкесская Республика 5

Калужская область 4

Курская область 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Республика Саха (Якутия) 4

Приморский край 4

Тамбовская область 3

Республика Карелия 3

Ленинградская область 3

Республика Адыгея 3

Республика Калмыкия 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Амурская область 3

Магаданская область 3

Хабаровский край 3

Белгородская область 2

Псковская область 2

Республика Мордовия 2

Кировская область 2

Республика Алтай 2

Республика Бурятия 2

Орловская область 1

Камчатский край 1

За весь период по России умерло 182 429 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 180 человек:

Москва 1839

Московская область 1237

Санкт-Петербург 562

Нижегородская область 517

Свердловская область 452

Красноярский край 433

Ростовская область 360

Пензенская область 342

Оренбургская область 318

Тверская область 317

Севастополь 314

Пермский край 311

Хабаровский край 306

Волгоградская область 291

Челябинская область 280

Иркутская область 267

Самарская область 251

Республика Коми 229

Вологодская область 228

Липецкая область 212

Республика Дагестан 201

Республика Карелия 185

Ярославская область 184

Кемеровская область 183

Смоленская область 182

Воронежская область 179

Сахалинская область 176

Ульяновская область 174

Омская область 166

Саратовская область 158

Астраханская область 148

Калининградская область 147

Тюменская область 136

Калужская область 129

Ивановская область 128

Владимирская область 127

Брянская область 122

Республика Калмыкия 120

Удмуртская Республика 118

Ханты-Мансийский автономный округ 116

Ямало-Ненецкий автономный округ 112

Курская область 110

Тульская область 108

Алтайский край 105

Приморский край 96

Кабардино-Балкарская Республика 86

Республика Башкортостан 82

Кировская область 82

Новгородская область 78

Мурманская область 75

Рязанская область 72

Ленинградская область 72

Курганская область 71

Краснодарский край 67

Республика Чувашия 66

Орловская область 52

Архангельская область 50

Республика Мордовия 50

Республика Крым 47

Республика Хакасия 46

Еврейская автономная область 46

Томская область 45

Забайкальский край 42

Амурская область 33

Новосибирская область 32

Республика Марий Эл 31

Карачаево-Черкесская Республика 29

Республика Адыгея 27

Ставропольский край 25

Тамбовская область 22

Камчатский край 20

Магаданская область 20

Республика Алтай 19

Псковская область 18

Республика Саха (Якутия) 18

Белгородская область 15

Костромская область 15

Республика Тыва 12

Республика Ингушетия 10

Республика Северная Осетия - Алания 10

Республика Бурятия 10

Чукотский автономный округ 5

Чеченская Республика 2

Республика Татарстан 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 162 430.

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