За сутки в России подтверждено 18 325 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1424 2 Московская область 858 3 Санкт-Петербург 549 4 Свердловская область 520 5 Ростовская область 482 6 Пермский край 472 7 Воронежская область 462 8 Красноярский край 438 9 Самарская область 438 10 Нижегородская область 412 11 Иркутская область 397 12 Омская область 390 13 Челябинская область 377 14 Ставропольский край 358 15 Волгоградская область 351 16 Оренбургская область 344 17 Хабаровский край 315 18 Республика Башкортостан 304 19 Республика Крым 298 20 Астраханская область 286 21 Ульяновская область 282 22 Архангельская область 264 23 Алтайский край 251 24 Краснодарский край 249 25 Саратовская область 248 26 Тюменская область 246 27 Республика Коми 243 28 Приморский край 235 29 Пензенская область 231 30 Удмуртская Республика 227 31 Вологодская область 225 32 Липецкая область 211 33 Ленинградская область 201 34 Тверская область 195 35 Ярославская область 193 36 Забайкальский край 184 37 Калининградская область 182 38 Владимирская область 177 39 Республика Дагестан 177 40 Кемеровская область 176 41 Курская область 170 42 Севастополь 169 43 Республика Карелия 169 44 Брянская область 167 45 Новосибирская область 167 46 Мурманская область 158 47 Ханты-Мансийский автономный округ 149 48 Республика Саха (Якутия) 143 49 Белгородская область 141 50 Республика Хакасия 139 51 Чеченская Республика 130 52 Смоленская область 128 53 Новгородская область 125 54 Амурская область 124 55 Курганская область 124 56 Ивановская область 123 57 Ямало-Ненецкий автономный округ 115 58 Рязанская область 115 59 Калужская область 114 60 Кировская область 114 61 Тульская область 114 62 Томская область 101 63 Республика Калмыкия 97 64 Костромская область 96 65 Орловская область 93 66 Республика Бурятия 93 67 Сахалинская область 92 68 Псковская область 91 69 Тамбовская область 90 70 Кабардино-Балкарская Республика 84 71 Республика Чувашия 75 72 Республика Северная Осетия-Алания 70 73 Республика Ингушетия 69 74 Республика Мордовия 69 75 Республика Тыва 64 76 Республика Марий Эл 59 77 Республика Адыгея 56 78 Республика Татарстан 49 79 Камчатский край 48 80 Карачаево-Черкесская Республика 48 81 Еврейская автономная область 37 82 Республика Алтай 34 83 Магаданская область 26 84 Ненецкий автономный округ 10 85 Чукотский автономный округ 4 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 901 152 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,09% 2. Санкт-Петербург 0,1% 3. Республика Алтай 0,16% За последние сутки подтверждено 792 смерти: Москва 50 Санкт-Петербург 35 Краснодарский край 32 Свердловская область 31 Пермский край 30 Ростовская область 28 Нижегородская область 28 Красноярский край 27 Тюменская область 25 Самарская область 23 Челябинская область 22 Ставропольский край 21 Алтайский край 19 Воронежская область 18 Московская область 18 Саратовская область 18 Владимирская область 16 Волгоградская область 16 Омская область 15 Республика Башкортостан 14 Удмуртская Республика 14 Пензенская область 14 Ульяновская область 14 Иркутская область 14 Брянская область 12 Республика Северная Осетия - Алания 12 Республика Чувашия 12 Республика Крым 11 Астраханская область 11 Тульская область 10 Рязанская область 9 Новгородская область 9 Оренбургская область 9 Республика Хакасия 9 Липецкая область 8 Мурманская область 8 Новосибирская область 8 Смоленская область 7 Вологодская область 7 Республика Дагестан 7 Республика Марий Эл 7 Ярославская область 6 Кабардино-Балкарская Республика 6 Кемеровская область 6 Ивановская область 5 Севастополь 5 Карачаево-Черкесская Республика 5 Калужская область 4 Курская область 4 Ямало-Ненецкий автономный округ 4 Республика Саха (Якутия) 4 Приморский край 4 Тамбовская область 3 Республика Карелия 3 Ленинградская область 3 Республика Адыгея 3 Республика Калмыкия 3 Ханты-Мансийский автономный округ 3 Амурская область 3 Магаданская область 3 Хабаровский край 3 Белгородская область 2 Псковская область 2 Республика Мордовия 2 Кировская область 2 Республика Алтай 2 Республика Бурятия 2 Орловская область 1 Камчатский край 1 За весь период по России умерло 182 429 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 180 человек: Москва 1839 Московская область 1237 Санкт-Петербург 562 Нижегородская область 517 Свердловская область 452 Красноярский край 433 Ростовская область 360 Пензенская область 342 Оренбургская область 318 Тверская область 317 Севастополь 314 Пермский край 311 Хабаровский край 306 Волгоградская область 291 Челябинская область 280 Иркутская область 267 Самарская область 251 Республика Коми 229 Вологодская область 228 Липецкая область 212 Республика Дагестан 201 Республика Карелия 185 Ярославская область 184 Кемеровская область 183 Смоленская область 182 Воронежская область 179 Сахалинская область 176 Ульяновская область 174 Омская область 166 Саратовская область 158 Астраханская область 148 Калининградская область 147 Тюменская область 136 Калужская область 129 Ивановская область 128 Владимирская область 127 Брянская область 122 Республика Калмыкия 120 Удмуртская Республика 118 Ханты-Мансийский автономный округ 116 Ямало-Ненецкий автономный округ 112 Курская область 110 Тульская область 108 Алтайский край 105 Приморский край 96 Кабардино-Балкарская Республика 86 Республика Башкортостан 82 Кировская область 82 Новгородская область 78 Мурманская область 75 Рязанская область 72 Ленинградская область 72 Курганская область 71 Краснодарский край 67 Республика Чувашия 66 Орловская область 52 Архангельская область 50 Республика Мордовия 50 Республика Крым 47 Республика Хакасия 46 Еврейская автономная область 46 Томская область 45 Забайкальский край 42 Амурская область 33 Новосибирская область 32 Республика Марий Эл 31 Карачаево-Черкесская Республика 29 Республика Адыгея 27 Ставропольский край 25 Тамбовская область 22 Камчатский край 20 Магаданская область 20 Республика Алтай 19 Псковская область 18 Республика Саха (Якутия) 18 Белгородская область 15 Костромская область 15 Республика Тыва 12 Республика Ингушетия 10 Республика Северная Осетия - Алания 10 Республика Бурятия 10 Чукотский автономный округ 5 Чеченская Республика 2 Республика Татарстан 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 162 430. Разработчики назвали отличие новой вакцины "ЭпиВакКорона-Н"