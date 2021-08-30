За сутки в России подтверждено 18 325 случаев COVID-19 в 85 регионах

1 Москва 1424
2 Московская область 858
3 Санкт-Петербург 549
4 Свердловская область 520
5 Ростовская область 482
6 Пермский край 472
7 Воронежская область 462
8 Красноярский край 438
9 Самарская область 438
10 Нижегородская область 412
11 Иркутская область 397
12 Омская область 390
13 Челябинская область 377
14 Ставропольский край 358
15 Волгоградская область 351
16 Оренбургская область 344
17 Хабаровский край 315
18 Республика Башкортостан 304
19 Республика Крым 298
20 Астраханская область 286
21 Ульяновская область 282
22 Архангельская область 264
23 Алтайский край 251
24 Краснодарский край 249
25 Саратовская область 248
26 Тюменская область 246
27 Республика Коми 243
28 Приморский край 235
29 Пензенская область 231
30 Удмуртская Республика 227
31 Вологодская область 225
32 Липецкая область 211
33 Ленинградская область 201
34 Тверская область 195
35 Ярославская область 193
36 Забайкальский край 184
37 Калининградская область 182
38 Владимирская область 177
39 Республика Дагестан 177
40 Кемеровская область 176
41 Курская область 170
42 Севастополь 169
43 Республика Карелия 169
44 Брянская область 167
45 Новосибирская область 167
46 Мурманская область 158
47 Ханты-Мансийский автономный округ 149
48 Республика Саха (Якутия) 143
49 Белгородская область 141
50 Республика Хакасия 139
51 Чеченская Республика 130
52 Смоленская область 128
53 Новгородская область 125
54 Амурская область 124
55 Курганская область 124
56 Ивановская область 123
57 Ямало-Ненецкий автономный округ 115
58 Рязанская область 115
59 Калужская область 114
60 Кировская область 114
61 Тульская область 114
62 Томская область 101
63 Республика Калмыкия 97
64 Костромская область 96
65 Орловская область 93
66 Республика Бурятия 93
67 Сахалинская область 92
68 Псковская область 91
69 Тамбовская область 90
70 Кабардино-Балкарская Республика 84
71 Республика Чувашия 75
72 Республика Северная Осетия-Алания 70
73 Республика Ингушетия 69
74 Республика Мордовия 69
75 Республика Тыва 64
76 Республика Марий Эл 59
77 Республика Адыгея 56
78 Республика Татарстан 49
79 Камчатский край 48
80 Карачаево-Черкесская Республика 48
81 Еврейская автономная область 37
82 Республика Алтай 34
83 Магаданская область 26
84 Ненецкий автономный округ 10
85 Чукотский автономный округ 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 901 152 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
1. Москва 0,09%
2. Санкт-Петербург 0,1%
3. Республика Алтай 0,16%
Москва 50
Санкт-Петербург 35
Краснодарский край 32
Свердловская область 31
Пермский край 30
Ростовская область 28
Нижегородская область 28
Красноярский край 27
Тюменская область 25
Самарская область 23
Челябинская область 22
Ставропольский край 21
Алтайский край 19
Воронежская область 18
Московская область 18
Саратовская область 18
Владимирская область 16
Волгоградская область 16
Омская область 15
Республика Башкортостан 14
Удмуртская Республика 14
Пензенская область 14
Ульяновская область 14
Иркутская область 14
Брянская область 12
Республика Северная Осетия - Алания 12
Республика Чувашия 12
Республика Крым 11
Астраханская область 11
Тульская область 10
Рязанская область 9
Новгородская область 9
Оренбургская область 9
Республика Хакасия 9
Липецкая область 8
Мурманская область 8
Новосибирская область 8
Смоленская область 7
Вологодская область 7
Республика Дагестан 7
Республика Марий Эл 7
Ярославская область 6
Кабардино-Балкарская Республика 6
Кемеровская область 6
Ивановская область 5
Севастополь 5
Карачаево-Черкесская Республика 5
Калужская область 4
Курская область 4
Ямало-Ненецкий автономный округ 4
Республика Саха (Якутия) 4
Приморский край 4
Тамбовская область 3
Республика Карелия 3
Ленинградская область 3
Республика Адыгея 3
Республика Калмыкия 3
Ханты-Мансийский автономный округ 3
Амурская область 3
Магаданская область 3
Хабаровский край 3
Белгородская область 2
Псковская область 2
Республика Мордовия 2
Кировская область 2
Республика Алтай 2
Республика Бурятия 2
Орловская область 1
Камчатский край 1
За весь период по России умерло 182 429 человек.
Москва 1839
Московская область 1237
Санкт-Петербург 562
Нижегородская область 517
Свердловская область 452
Красноярский край 433
Ростовская область 360
Пензенская область 342
Оренбургская область 318
Тверская область 317
Севастополь 314
Пермский край 311
Хабаровский край 306
Волгоградская область 291
Челябинская область 280
Иркутская область 267
Самарская область 251
Республика Коми 229
Вологодская область 228
Липецкая область 212
Республика Дагестан 201
Республика Карелия 185
Ярославская область 184
Кемеровская область 183
Смоленская область 182
Воронежская область 179
Сахалинская область 176
Ульяновская область 174
Омская область 166
Саратовская область 158
Астраханская область 148
Калининградская область 147
Тюменская область 136
Калужская область 129
Ивановская область 128
Владимирская область 127
Брянская область 122
Республика Калмыкия 120
Удмуртская Республика 118
Ханты-Мансийский автономный округ 116
Ямало-Ненецкий автономный округ 112
Курская область 110
Тульская область 108
Алтайский край 105
Приморский край 96
Кабардино-Балкарская Республика 86
Республика Башкортостан 82
Кировская область 82
Новгородская область 78
Мурманская область 75
Рязанская область 72
Ленинградская область 72
Курганская область 71
Краснодарский край 67
Республика Чувашия 66
Орловская область 52
Архангельская область 50
Республика Мордовия 50
Республика Крым 47
Республика Хакасия 46
Еврейская автономная область 46
Томская область 45
Забайкальский край 42
Амурская область 33
Новосибирская область 32
Республика Марий Эл 31
Карачаево-Черкесская Республика 29
Республика Адыгея 27
Ставропольский край 25
Тамбовская область 22
Камчатский край 20
Магаданская область 20
Республика Алтай 19
Псковская область 18
Республика Саха (Якутия) 18
Белгородская область 15
Костромская область 15
Республика Тыва 12
Республика Ингушетия 10
Республика Северная Осетия - Алания 10
Республика Бурятия 10
Чукотский автономный округ 5
Чеченская Республика 2
Республика Татарстан 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 162 430.