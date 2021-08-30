Защитить Дальний Восток от наводнений помогут 73 объекта

Для защиты жителей и территории Дальнего Востока от наводнений, вызванных разливами рек, необходимо построить 73 объекта инженерной защиты, подсчитали Росводресурсы совместно с региональными властями. В первоочередной список вошли 58 дамб, плотин, систем инженерных укреплений берегов, уточнили в Минприроды. При этом среди них выделены 29 приоритетных объектов, которые помогут противостоять стихии.

Проработать предложения по финансированию строительства и реконструкции гидротехнических сооружений в Бурятии, Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях Минприроды и Минфину поручил премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, ведомства должны предусмотреть еще и выделение денег регионам на эксплуатацию и поддержание этих объектов. Пока речь идет о периоде до 2024 года.

Новости о паводках и наводнениях в регионах Дальнего Востока поступают практически ежедневно. За это лето только в Забайкальском крае от вышедшей из берегов рек воды пострадали более 500 километров дорог, были разрушены более 70 мостов. Приморье за минувшие семь лет признано самым затапливаемым регионом России, приводит данные проект "Инфраструктура научно-исследовательских данных", там за этот период было зафиксировано 420 случаев затопления. Только город Уссурийск заливало 12 раз. В регионе пострадали более 26 тысяч приусадебных хозяйств. В Иркутской области за эти семь лет было 15,3 тысячи наводнений, в Алтайском крае - 13 тысяч, Тюменской области - 8,2 тысячи, Хабаровском крае - 7,6 тысячи случаев. Аграрии Амурской области, где в этом году вода уничтожила десятки тысяч гектаров сои, пшеницы и картофеля, уже оценили свои потери в 700 млн рублей, подсчеты продолжаются.

Ежегодно водная стихия наносит значительный ущерб жителям и экономике регионов, подтвердили в Минприроды. Чтобы устранить последствия крупного наводнения 2013 года из федерального бюджета пришлось выделить более 50 млрд рублей. Среднегодовые потери составляют от 7 до 9 млрд рублей.

Для того, чтобы каждый год не увеличивать счет этих потерь, премьер-министр Михаил Мишустин уже поручил Минфину обеспечить финансирование шести защитных объектов. Они помогут предотвратить бедствия в селе Ленинское в Еврейской автономной области и селе Владимировка в Приамурье. Кроме того, запланированы реконструкция дамбы "Солдатское озеро" в Уссурийске, защитных сооружений в Улан-Удэ, Чите и Комсомольске-не-Амуре.

Теперь этот список будет расширен. Подготовленный перечень из 73 объектов в начале сентября рассмотрят на заседании правительства, определят, что именно будет сделано, в какой срок и за какие деньги. До этого момента Росводресурсы не готовы раскрыть информацию, о каких суммах может идти речь. За предыдущие семь лет на Дальнем Востоке при софинансировании из федерального бюджета были построены 11 защитных гидротехнических сооружений. Среди них 44 километра инженерной защиты берегов в Магадане, Еврейской автономной области, Якутии, Хабаровском и Приморском краях, а также на Чукотке. Сейчас продолжается возведение четырех дамб общей длиной в 32 километра, добавили в Минприроды.

Самый надежный вариант защиты жилья и хозяйственной инфраструктуры от воды - перенос их на возвышенные места, подальше от рек, считает руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. По его мнению, вода любой реки обязательно выйдет на пойму - это может происходить каждый год или раз в сто лет. Поэтому все, что находится в низинах, попадает в зону повышенного риска. Инженерные укрепления могут предотвратить часть угроз, но полностью гарантировать безопасность не в состоянии даже они. К тому же в регионах есть свои особенности. Например, паводки в Бурятии можно было бы предотвратить, увеличив сбросы с плотины в Иркутске. Однако это повлияет на уровень воды в Байкале, а он закреплен законом. Кроме того, могут пострадать те, кто живет на берегах Ангары. Из-за этого возможности для искусственного регулирования паводков в этом бассейне весьма ограничены. Здесь могло бы помочь строительство плотины на Селенге, но она перекроет нерестовые пути живущим в Байкале рыбам. В бассейне Амура есть Зейское и Бурейское водохранилища, за счет регулирования сбросов их плотинами паводок удается частично сдерживать, но полностью взять под контроль все выпадающие вокруг осадки все равно не получается.

"Изменения климата требует иной реакции на возникающие последствия, сейчас неэффективны те инструменты, которые позволяли справляться со стихией полвека назад, - отмечает профессор НИУ ВШЭ, директор Международного центра анализа и выбора решений Фуад Алескеров. - Поэтому очень важно, чтобы при принятии управленческих решений в областях, связанных с климатом, власти опирались на данные ученых. Жизнь планеты меняется, и нам надо успевать приспосабливаться к ней, а лучше - действовать с учетом перспективы и тех опасностей, которые проявят себя через пять-десять-пятнадцать лет".