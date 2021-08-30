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30.08.2021 15:32

Дана оценка проектам создания комфортной городской среды в регионах ПФО

Текст: Александр Шестаков
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин побывал с рабочим визитом в Нижнем Новгороде, где проходит пятый Всероссийский форум о жилье и городской среде "Среда для жизни". На выставке "Город и вода" он осмотрел несколько стендов, на которых были представлены программы развития городской среды на базе площадок "ДОМ.РФ" и "Архитекторы. РФ" и пообщался с участниками.
Фото: Администрация губернатора Пермского края Фото: Администрация губернатора Пермского края
Фото: Администрация губернатора Пермского края

Также Михаил Мишустин дал оценку работам, заявленным на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.

В этом году от Прикамья победителями конкурса стали проекты "Шаховская набережная" (Лысьва) и "Усолье. Регенерация культуры" (Березники). Первый включает в себя благоустройство набережной Лысьвенского пруда с амфитеатром у воды, террасами, комплексом игровых и спортивных сооружений, обустройством городского пляжа и обновлением лодочной станции. В Усолье в историко-архитектурном музее-заповеднике "Усолье Строгановское" планируется реконструировать площадь напротив собора Преображения Господня. Здесь появятся новые места для отдыха, тематическая детская площадка, амфитеатр. Территорию озеленят.

Ранее в число победителей конкурса вошли проекты "Чусовские атланты" (Чусовой), "Соляная верста" (Соликамск), "Солнечная мечта" (Губаха) и "О, берег" (Чайковский).

Выступая перед участниками мероприятия, Михаил Мишустин подчеркнул, что вскоре будет подготовлена новая программа расселения жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года. Внедренный стандарт комплексного развития территорий уже успешно применяется во многих городах России, в том числе ПФО. Глава правительства отметил, что федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" позволил благоустроить более 88 тысяч объектов. В 2021 году на эти цели выделено свыше 36,5 миллиарда рублей. В планах также создание новой модели транспорта, формирование национальной системы пространственных данных для повышения эффективности использования земельных ресурсов. В течение ближайших двух лет регионы смогут привлечь около 500 миллиардов рублей за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. И еще в течение четырех - более 150 миллиардов за счет инфраструктурных облигаций.

Также Михаил Мишустин рассказал о внедрении программы "Пушкинская карта", в соответствии с которой с сентября подростки и молодые люди 14-22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.

Весной в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" прошло всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. В приняли участие и пермяки - мнением о проектах поделились 143 тысячи человек.

От Прикамья в голосовании приняли участие 38 объектов, находящихся в населенных пунктах с численностью жителей 20 тысяч человек и более.

В число лидеров вышел Чайковский с дизайн-проектом благоустройства улицы Вокзальной (почти 12,5 тысячи голосов). На втором месте - Краснокамск и проект благоустройства сада "Технический поселок" (примерно 10,5 тысячи). На третьем - Кунгур с проектом сквера Семьи, любви и верности (8 257 голосов).

- Хочу поблагодарить муниципалитеты, активно включившиеся в проект, и пермяков, определивших приоритетные направления развития общественных пространств. Очень важно, чтобы люди сами участвовали в выборе площадок для благоустройства, - отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

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