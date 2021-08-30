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30.08.2021 12:17
Рубрика: Общество

Евразийский НОЦ мирового уровня получил лицензию на обучение

Текст: Гульназ Данилова
Cвыше четырех тысяч исследователей до 2024 года смогут повысить профессиональные и управленческие навыки по более чем 60 программам в центре развития компетенций Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, который получил лицензию на осуществление образовательной деятельности.
Фото: Пресс-служба правительства РБ Фото: Пресс-служба правительства РБ
Фото: Пресс-служба правительства РБ

Как отметила директор управляющей компании научно-образовательного центра РБ Лира Ишкильдина, такая "перепрошивка" кадров разного уровня, от аспирантов до руководителей научных лабораторий и проектов, улучшит качество исследований и разработок. Они должны стать конкурентоспособными в мировом масштабе. Для этого требуется постоянное совершенствования знаний и навыков ученых.

Фото: Евразийский НОЦ
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Но прежде предстоит провести диагностику кадровой ситуации в региональном научном секторе, чтобы оценить текущий и прогнозировать возможный уровень развития компетенций исследователей. Чтобы поднять их на качественно более высокий уровень, запланировано проведение краткосрочных семинаров, курсов, тренингов, а также стажировок, как зарубежных и  российских, так и смешанных. А для ученых, готовых возглавить научные, научно-технические проекты и лаборатории, - программ профессиональной переподготовки для усовершенствования деловых качеств.

Ожидается, что такие меры поддержки приведут к появлению новых высокотехнологичных лабораторий, привлекут российских и зарубежных молодых исследователей, разработчиков, технологических предпринимателей, которые сформируют конкурентоспособные команды для  реализации прорывных проектов по приоритетным направлениям НОЦ.

Образовательные программы и мероприятия профинансируют за счет средств федерального бюджета в рамках гранта, полученного по итогам конкурса в декабре 2020 года, а также внутренних затрат на исследования и разработки образовательных и научных организаций.

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В регионах Общество Наука Общество Образование Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Евразийский научно-образовательный центр

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