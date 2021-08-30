Нижегородцу отрезали уши и палец из-за украденного вентилятора

В Семеновском районе Нижегородской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство. В качестве обвиняемых фигурируют двое местных жителей.

Как сообщили в СК по региону, 12 августа в одном из домов деревни Елисеево трое мужчин распивали спиртные напитки. Между двумя обвиняемыми и потерпевшим - 54-летним мужчиной - вспыхнул конфликт из-за того, что тот украл вентилятор и не желал возвращать его.

В ходе ссоры обвиняемые - мужчины 28 и 48 лет - избили знакомого, отрезали ему кухонным ножом ушные раковины и палец на ноге. Когда они отвлеклись, потерпевшему удалось скрыться. Он обратился в больницу и благодаря вмешательству медиков остался жив.

Свою вину в совершении преступления признал один из фигурантов уголовного дела. Второй свою причастность отрицает. Сейчас оба мужчины заключены под стражу, расследование уголовного дела продолжается.