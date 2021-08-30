Один из двух очагов пожара у ядерного центра локализован

Утром в воскресенье "атомный" Саров вновь затянуло дымом. Тем не менее, как сообщили "РГ" по телефону несколько жителей города, огня не видно, никаких особых предупреждений от МЧС не поступало. Просто сменилось направление ветра.

Напомним, 3 августа природный пожар в результате грозы начался и пока еще не прекратился в Мордовском заповеднике. Огонь распространился и на Нижегородскую область, в результате чего на прошлой неделе был введен режим межрегиональной ЧС с федеральным уровнем реагирования.

В субботу в поселке Стеклянный, где располагается штаб по тушению пожара, состоялось рабочее совещание с участием замглавы МЧС России Николая Гречушкина. Начальник ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков доложил, что сейчас на территории ЗАТО действующих очагов нет, как и в Первомайском районе, где пожар захватил почти 400 гектаров. "В настоящее время мы работаем на территории Мордовии на двух независимых участках. Один, примыкающий к западной части ЗАТО Саров, был локализован. Совместными усилиями принимаем меры и к локализации второго", - сказал Синьков.

В тушении задействованы почти 1300 человек и необходимая техника, включая вертолеты и самолеты Росгвардии.

В ближайшие дни в Нижегородской области ожидаются ночные заморозки. Тем не менее до 31 августа в регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников.