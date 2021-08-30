Один из двух очагов пожара у ядерного центра локализован

Напомним, 3 августа природный пожар в результате грозы начался и пока еще не прекратился в Мордовском заповеднике. Огонь распространился и на Нижегородскую область, в результате чего на прошлой неделе был введен режим межрегиональной ЧС с федеральным уровнем реагирования.
В субботу в поселке Стеклянный, где располагается штаб по тушению пожара, состоялось рабочее совещание с участием замглавы МЧС России Николая Гречушкина. Начальник ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков доложил, что сейчас на территории ЗАТО действующих очагов нет, как и в Первомайском районе, где пожар захватил почти 400 гектаров. "В настоящее время мы работаем на территории Мордовии на двух независимых участках. Один, примыкающий к западной части ЗАТО Саров, был локализован. Совместными усилиями принимаем меры и к локализации второго", - сказал Синьков.
В тушении задействованы почти 1300 человек и необходимая техника, включая вертолеты и самолеты Росгвардии.
В ближайшие дни в Нижегородской области ожидаются ночные заморозки. Тем не менее до 31 августа в регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников.