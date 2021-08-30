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30.08.2021 18:52
Рубрика: Происшествия

Сотрудников ульяновской турфирмы поймали на продаже липовых ПЦР-тестов

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)

Трое сотрудников ульяновской турфирмы подозреваются в продаже клиентам поддельных ПЦР-тестов, сообщает "Интерфакс".

На Урале у мигрантов нашли поддельные справки об отсутствии COVID-19

По подозрению в подделке справок с результатами ПЦР-тестов на коронавирус в Ульяновске задержаны несколько работников местной турфирмы. По сведениям полиции, трое сотрудников ради привлечения клиентов изготавливали поддельные бланки с фиктивными результатами лабораторных исследований на COVID-19, а также штампы и печати одного из медучреждений Ульяновской области.

Эти справки, утверждают полицейские, сотрудники турфирмы предлагали выезжающим за границу и вернувшимся из-за рубежа гражданам вместе с туристическими путевками. Каждый поддельный бланк оценивался продавцами в 1200 рублей.

В офисе турфирмы и салоне полиграфических услуг проведены обыски, изъяты готовые поддельные справки, оргтехника, бланки, печати, штампы, отмечает полиция.

По данному факту следственные органы возбудили уголовные дела по ч.4 ст.159 (мошенничество), ч.3 ст.35 ч.1 ст.327 (совершение группой лиц подделки, изготовления документов, штампов, печатей или бланков) УК РФ.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск

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