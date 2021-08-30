Спасатели расчистят дорогу к Сарову от упавших из-за пожара деревьев

Новости

НИИ гриппа завершил доклинические исследования новой вакцины от COVID-19 12:25
Полиция задержала интернет-мошенников, похитивших более 10 млн рублей 12:25
МИД: Москва озабочена судьбой оружия, которое США оставили в Афганистане 12:24
Памфилова: Наблюдатели могут дежурить у участков по ночам 12:03
В Новой Зеландии выявлен первый случай смерти из-за осложнений от вакцины 11:59
Оперштаб: В Москве выявлено 1424 новых случая COVID-19 11:57
Россиянки - в топ-5 юниорского Кубка мира по баскетболу 3х3 11:52
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения 11:42
Цена на газ в Европе преодолела отметку в 590 долларов за тысячу кубометров 11:41
Глава ОП Крыма ответил на киевские сценарии "возвращения" полуострова 11:41
Дачную амнистию могут продлить на пять лет и расширить 11:32
У иностранцев в Москве на улице отобрали 7 миллионов рублей 11:23
ВЦИОМ: Половина жителей Москвы готова участвовать в онлайн-голосовании в сентябре 11:22
В ПФР рассказали, какие льготы есть у предпенсионеров 11:20
На Сахалине возбудили дело из-за выброшенного памятника Гагарину 11:06
В Google Play появились мошеннические приложения с соцвыплатами 11:00
Россиян предупредили о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила 10:57
"Магнит" отчитался о выполнении условий ФАС по сделке с "Дикси" 10:45
АКРА оценило новые соцвыплаты в 450-500 млрд рублей 10:28
Теннисист Аслан Карацев потерял одну позицию в рейтинге АТР 10:25
В Болгарии молния убила футбольного тренера во время матча 10:18
Опрос: Работающие на удаленке в два раза чаще берут подработку 10:02
В Москве произошла новая массовая драка 09:45
В Екатеринбурге умер Герой России Роман Шадрин 09:44
Эксперты объяснили, нужно ли подписывать банковскую карту 09:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
30.08.2021 11:46
Рубрика: Происшествия

Спасатели расчистят дорогу к Сарову от упавших из-за пожара деревьев

Текст: Мария Волкова
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Сарове расчищают от поваленных деревьев дорогу, ведущую к КПП-1. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ
Саров заволокло дымом от лесных пожаров в Мордовском заповеднике

На сегодняшний день активных очагов горения на территории региона нет. Пожарные продолжают проливать тлеющие участки, работа ведется круглосуточно. Идет прокладка минерализованных полос, только за минувшие сутки их продолжено 7 километров. Итого - 336 километров минерализованных полос, из них 149 километров со стороны Нижегородской области и 187 километров со стороны Мордовии. Их задача - создать барьер для распространения огня на поверхности земли.

За минувшие сутки авиация сбросила свыше 160 тонн воды. На территории Нижегородской области в ликвидации последствий стихии задействовано около 1300 человек и 300 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Лесные пожары

Главное сегодня

В МИД назвали число россиян, отбывающих срок в зарубежных тюрьмах
Памфилова: Наблюдатели могут дежурить у участков по ночам
Пловец Мозговой выиграл золото Паралимпийских игр
МИД: Россия налаживает отношения с новыми властями Афганистана
Forbes: Супруги Бакальчуки стали самой богатой семьей в России
Как не попасть на удочку мошенников, занимаясь онлайн-шопингом
ФСБ задержала более 30 вербовщиков и финансистов террористов