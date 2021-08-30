Спасатели расчистят дорогу к Сарову от упавших из-за пожара деревьев

В Сарове расчищают от поваленных деревьев дорогу, ведущую к КПП-1. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

На сегодняшний день активных очагов горения на территории региона нет. Пожарные продолжают проливать тлеющие участки, работа ведется круглосуточно. Идет прокладка минерализованных полос, только за минувшие сутки их продолжено 7 километров. Итого - 336 километров минерализованных полос, из них 149 километров со стороны Нижегородской области и 187 километров со стороны Мордовии. Их задача - создать барьер для распространения огня на поверхности земли.

За минувшие сутки авиация сбросила свыше 160 тонн воды. На территории Нижегородской области в ликвидации последствий стихии задействовано около 1300 человек и 300 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.