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30.08.2021 06:47
Рубрика: Происшествия

В Башкирии 15-летняя девочка стала жертвой двух судимых мужчин

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 196(8547)
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела об убийстве школьницы в Бирском районе Башкирии.

Когда 15-летняя девочка, поехавшая в соседнее село на день рождения к подруге, не вернулась домой в назначенное время, ее мама в ту же ночь обратилась в полицию. По данным пресс-службы МВД по Башкирии, тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в яме в лесополосе возле села Питяково. Практически сразу полицейские вышли на след предполагаемых преступников и задержали двух местных жителей.

В ХМАО, где жил убийца тюменской девочки, выявили схожее преступление

- Один из задержанных - 21-летний мужчина имеет две судимости за кражи, а второй - 24-летний, ранее судим за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Они сознались в содеянном и дают признательные показания, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По версии следствия, погибшая вместе с другими несовершеннолетними отмечали день рождения одной из девочек на улице в селе Питяково. Затем к их компании присоединились подозреваемые, один из которых предложил пойти к нему домой. Как случилось, что девочка осталась наедине с двумя мужчинами и где в этот момент были ее подружки, следствию еще предстоит выяснить. Подростка изнасиловали и убили, а тело бросили в яме недалеко от дома.

Как стало известно "РГ", погибшая и ее семья на учете не состояли. Одна из ее учителей рассказала, что девочка была доверчивой и наивной и мечтала стать педагогом.

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