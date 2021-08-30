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30.08.2021 15:49
Рубрика: Происшествия

В Башкирии вновь выросла площадь охваченных огнем лесов

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

30 августа в Башкирии пожары охватили 2710 гектаров леса. Это данные на 14:00 по московскому времени, тогда как в 6:00 площадь возгораний составляла 2295 гектара, то есть более чем на 400 гектара меньше.

Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, новых очагов не возникло, однако приходится бороться с тремя действующими в Белорецком районе. Из этих очагов пока локализован только один - на площади 210 гектаров. Тогда как еще два очага, в том числе в районе Межгорья, охватили 2,5 тысячи гектаров леса.

Тушением пожаров занимаются 277 человек и 75 единиц техники, в том числе специальная тяжелая техника, беспилотники и квадроциклы, уточнили в МЧС по РБ.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Лесные пожары

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