В Башкирии вновь выросла площадь охваченных огнем лесов

30 августа в Башкирии пожары охватили 2710 гектаров леса. Это данные на 14:00 по московскому времени, тогда как в 6:00 площадь возгораний составляла 2295 гектара, то есть более чем на 400 гектара меньше.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, новых очагов не возникло, однако приходится бороться с тремя действующими в Белорецком районе. Из этих очагов пока локализован только один - на площади 210 гектаров. Тогда как еще два очага, в том числе в районе Межгорья, охватили 2,5 тысячи гектаров леса.

Тушением пожаров занимаются 277 человек и 75 единиц техники, в том числе специальная тяжелая техника, беспилотники и квадроциклы, уточнили в МЧС по РБ.