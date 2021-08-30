В Казани прошел забег на шпильках среди женщин и мужчин

На Кремлевской набережной в столице Татарстана прошел забег на шпильках, участие в котором приняли не только женщины, но и мужчины.

Победителей состязания выявляли на дистанции 60 метров. Преодолеть это расстояние соревнующиеся должны были в обуви с каблуком не менее 10 сантиметров.

Победительница женского забега пробежала дистанцию за 11,7 секунды. Она стала обладателем главного приза - сертификата на 30 тысяч рублей одного из обувных магазинов Казани.

В мужском забеге отважились принять участие всего три человека. Наградой для победителя в этом разряде также стал сертификат на приобретение обуви.