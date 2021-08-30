В "РГ" состоялась пресс-конференция, посвященная акции "Волна здоровья"

Да, нынешняя "Волна" 15-я по счету. Вот такой юбилей у Всероссийской акции, созданной в 2006 году по инициативе академика РАН Лео Антоновича Бокерия общественной организации "Лига здоровья нации".

Первая "Волна" - теплоходный маршрут по городам Поволжья с бригадами врачей, артистами, известными общественными деятелями, - прошла в 2006 году. Главная цель и первой, и всех последующих "волн" - здоровье детей, доступность самой современной, самой эффективной медицинской помощи. Теплоходы с врачами из ведущих научно-медицинских центров прошли по Каме, Дону, Волге, Оби, Иртышу, Лене, Неве, Ладожскому и Онежскому озерам и Черноморскому побережью.

- "Волна здоровья" проходила в городах Урала, Сибири, Дальнего Востока. В 2018 году "Волна здоровья" впервые прошла вдоль Черноморского побережья Краснодарского края и Республики Крым. Не уверена, что назвала всех. Потому добавлю статистики: "Волна здоровья" побывала в более чем 50 населенных пунктах 7 федеральных округов России. Теперь, например, даже собственную "Волну здоровья" начала проводить Костромская область. С 2006 по 2019 год более 12 000 детей прошли на "Волне" медицинские обследования, консультации специалистов. Почти 2,5 тысячи детей по направлениям "Волны" получили помощь в лучших клиниках Москвы.

Главная цель и первой, и всех последующих "волн" - здоровье детей, доступность самой современной, самой эффективной медицинской помощи

И так каждый год. Лишь в прошлом году по вине проклятого ковида "Волна" не поплыла. А вот вчера в редакции собрались те, кто причастен к проведению очередной "Волны", коллеги-журналисты, которые, конечно же, не могут обойти вниманием столь значимую акцию. Стартует "Волна" 5 сентября. Теплоход "Северная сказка" пройдет по маршруту Казань, Елабуга, Сарапул, Пермь, Чайковский, Чистополь, Ульяновск, Чебоксары, Нижний Новгород. Это тоже стало некой традицией - перед очередной "Волной" встречаться у нас в редакции. Обсуждать детали. Чтобы не было сбоев в оказании адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями.

Кроме того, "Волна" - это еще популяризация, внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни.

На вчерашней встрече выступали заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Геннадьевич Камкин, президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Антонович Бокерия, представители регионов, руководители медицинских центров. Очень важно, чтобы информация о "Волне" никого не обошла, чтобы на местах "Северную сказку" встречали не только с хлебом солью, что необязательно, а чтобы были заранее подготовлены причалы, чтобы родители и дети могли без препятствий пройти на теплоход. Чтобы было меньше так называемого самотека, когда ребенок приходит без медицинского сопровождения, без каких-либо документов. Да, не было за все годы случая, чтобы "Волна" кому-то отказала в помощи. Однако она эффективней, когда заранее проведена подготовка к консультации ведущих специалистов из ведущих федеральных центров.

В регионах расписание прибытия "Волны" известно. Судя по вчерашнему разговору, ее ждут.