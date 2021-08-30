В Саратове за сбыт наркотиков задержали сестер-близнецов

В Саратове полицейские задержали сестер-близнецов по подозрению в сбыте синтетического наркотика метадон.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, 31-летние жительницы Саратова подозреваются в незаконном обороте наркотических средств. По версии следствия, сестры оборудовали тайники-закладки для наркотиков, в том числе устраивали их на детских площадках.

Всего сотрудники полиции обнаружили 10 таких тайников, где находилось, как установили эксперты, наркотическое вещество общим весом 3,88 грамма.

Сестер задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Саратовской области при поддержке отряда спецназначения "Гром". По решению суда они заключены под стражу.