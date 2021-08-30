В Саратовской области создадут 9 тысяч новых мест для школьников

На областном образовательном форуме "PRO.Образование 64. Векторы развития" обсудили планы развития системы образования в регионе.

Как сообщил исполняющий обязанности министра образования области Михаил Орлов, в этом году к 1 сентября открываются новые школы: в микрорайоне Солнечный-2 в Саратове на 1100 учеников и в поселке Тепловка Новобурасского района на 220 школьников. Также завершена реконструкция школы в селе Перелюб и основной общеобразовательной православной школы № 2 в Энгельсе. А всего по нацпроекту "Образование" к 2024 году в регионе будет введено 9695 новых школьных мест.

Кроме того, по нацпроекту "Демография" в этом году открываются детские садики для 1420 дошкольников.

Со следующего года в регионе начнет действовать программа капитального и текущего ремонта образовательных организаций до 2026 года. Планируется, что будет отремонтировано 124 школьных здания. Общая сумма средств, необходимых для проведения ремонта составляет 11 миллиардов рублей.

В этом году в Саратовской области начинает работать Дорожная карта по развитию системы среднего профессионального образования. В колледжах области уже создано 27 мастерских, соответствующих мировым требованиям, по национальному проекту "Образование". К 2024 году планируется увеличить эту сеть до 64 мастерских.

В сельских школах в этом году начнет работать 68 центров "Точка роста" естественнонаучной и технологической направленности. Отремонтировано 162 спортзала в сельских школах, где были также созданы спортивные клубы для местных жителей.

В регионе также создается сеть из кванториумов в Саратове, Балакове и Петровске и центров цифрового образования детей "IT-куб" в Балашове, Вольске, Ершове и Советском районе. В 2023 году планируется организовать региональный центр выявления и поддержки одаренных детей по аналогии с Центром "Сириус".

Как отметил губернатор Саратовской области Валерий Радаев, сейчас перед педагогическим сообществом стоит много новых и долгосрочных задач. Ситуация с пандемией требует усиленных мер санитарной безопасности.

- Вы уже имеете опыт работы в подобном режиме. Сейчас сверхактуальна - вакцинация, необходимость защищать и собственное здоровье, и здоровье учеников, - обратился к участникам педагогического форума губернатор.

На форуме также обсуждалась ситуация с нехваткой педагогов. Сейчас только треть выпускников Саратовского госуниверситета готова идти работать в школу. Как подчеркнул губернатор, главам муниципальных образований необходимо по максимуму использовать инструменты целевого обучения, оказывать учителям соцподдержку, предоставлять жилье.

Всего в этом году 1 сентября на занятия в Саратовской области пойдет более 250 тысяч ребят, в том числе 27 тысяч детей в первый класс.