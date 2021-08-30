Экс-главу банка "Канский" будут судить по делу о хищении 600 млн рублей

В ближайшее время Березовский районный суд Красноярского края начнет рассмотрение громкого уголовного дела об организованной преступной группе, состоящей из сотрудников банка. Речь идет о хищении ими 610 миллионов рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Прокурор утвердил обвинение руководителю ООО "Коммерческий банк "Канский". Уголовными делами шести других членов группы (сотрудников финансовой организации) еще занимаются следователи.

Экс-директора обвиняют в присвоении или растрате, а также в легализации денег. Следствие полагает, что в 2014-2017 годах руководитель банка и его служащие присвоили средства вкладчиков. 664 клиента лишились более чем 550 миллионов рублей. В 2016-2018 годах банкир с пособниками растратили имущество кредитной организации на сумму свыше 55 миллионов.

Bо время следствия имущество экс-банкира на 69 миллионов рублей было арестовано. Пострадавшие получили страховое возмещение ущерба по договорам банковского вклада, уточнили в краевой прокуратуре.