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30.08.2021 06:10
Рубрика: Общество

Хирурги спасли пациента с редкой патологией

Текст: Наталья Граф (Томск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 196(8547)
Специалисты отделения челюстно-лицевой хирургии Томской областной клинической больницы прооперировали мужчину с редкой патологией - огромной, размером с куриное яйцо, опухолью в области глотки.
Выполненная операция - одна из самых сложных и уникальных для томских медиков Фото: Томская областная клиническая больница Выполненная операция - одна из самых сложных и уникальных для томских медиков Фото: Томская областная клиническая больница
Выполненная операция - одна из самых сложных и уникальных для томских медиков Фото: Томская областная клиническая больница

Пациент обратился к медикам с жалобами: ему что-то сильно мешает дышать, есть. Сильно изменился голос. "Мы провели обследование и диагностировали доброкачественное новообразование задней стенки глотки. Оно находилось за миндалиной", - рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии, главный внештатный специалист департамента здравоохранения по челюстно-лицевой хирургии Алексей Мокроусов.

Операция длилась около двух часов под общим наркозом. Удалили из глотки пациента опухоль размером 4,6 на 3,2 см. Пациент выписан из стационара под амбулаторное наблюдение. Кстати, отделение челюстно-лицевой хирургии в областной больнице единственное в Томской области. За шесть лет со дня открытия здесь выполнено немало сложных и уникальных для региона операций, таких как: реконструкция орбит, реконструкция и тотальные имплантации челюстей.

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