Хирурги спасли пациента с редкой патологией

Специалисты отделения челюстно-лицевой хирургии Томской областной клинической больницы прооперировали мужчину с редкой патологией - огромной, размером с куриное яйцо, опухолью в области глотки.

Пациент обратился к медикам с жалобами: ему что-то сильно мешает дышать, есть. Сильно изменился голос. "Мы провели обследование и диагностировали доброкачественное новообразование задней стенки глотки. Оно находилось за миндалиной", - рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии, главный внештатный специалист департамента здравоохранения по челюстно-лицевой хирургии Алексей Мокроусов.

Операция длилась около двух часов под общим наркозом. Удалили из глотки пациента опухоль размером 4,6 на 3,2 см. Пациент выписан из стационара под амбулаторное наблюдение. Кстати, отделение челюстно-лицевой хирургии в областной больнице единственное в Томской области. За шесть лет со дня открытия здесь выполнено немало сложных и уникальных для региона операций, таких как: реконструкция орбит, реконструкция и тотальные имплантации челюстей.