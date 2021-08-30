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30.08.2021 09:19
Рубрика: Власть

Мэр Новосибирска назвал задачи системы образования в новом учебном году

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Накануне нового учебного года в мэрии Новосибирска традиционно прошел педагогический совет с участием руководства города, образовательных учреждений, ветеранов педагогического труда.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

 Ему предшествовал целый ряд мероприятий, в том числе XXI съезд работников образования Новосибирской области, где педагоги города обсуждали основные задачи, стоящие перед сферой образования. Участие в обсуждении приняли свыше девяти тысяч педагогов, представителей науки и духовенства.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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На съезде были конкретизированы общенациональные цели развития отрасли. Это - обеспечение учащихся качественным, конкурентным, современным образованием. Кроме того, акцент сделан на обеспечении равных возможностей обучающихся, а для этого нужна современные инфраструктура и материально-техническая база. Это позволило бы учиться в одну смену и уменьшить число учащихся в одном классе: пока еще в некоторых школах количество учеников в классе превышает тридцать человек.

 Об этом на педсовете сказал мэр Анатолий Локоть. По его словам, перед муниципалитетом стоит основная задача - повышение качества образования и создание новых мест для школьников. Благодаря совместным усилиям городских и областных властей с 2014 года в Новосибирске построено 16 новых общеобразовательных учреждений, ведется строительство еще трех. В следующем году планируется приступить к строительству шести зданий на условиях государственно-частного партнерства, уже подобраны площадки. За последние три года введено в эксплуатацию 33 здания, в том числе дополнительных корпусов для дошкольного образования. По нацпроекту в городе создано восемь тысяч новых мест дополнительного образования: так, открыты IT-кубы цифрового образования детей, "Точки кипения", создан "Навигатор дополнительного образования".

 - В этом году за парты сядут 204 тысячи ребятишек - это на 10 тысяч больше, чем годом ранее. Динамика роста числа учащихся сохраняется, поэтому строительство школ - актуальный для Новосибирска вопрос, - сказал Анатолий Локоть.

 Мэр также отметил, что все образовательные учреждения готовы к новому учебному году. И что важно - он начнется в очном формате.

 - Все соответствующие меры для обеспечения безопасности в условиях пандемии нами приняты, - подчеркнул глава города.

 Начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев в своем выступлении вернулся к прошедшему непростому году. По его словам, сфера образования с достоинством справилась со всеми трудностями, вызванными пандемией коронавируса.

Фото: Татьяна Кравченко

- Прошлый учебный год показал, что самое важное - это здоровье. Мы научились жить, работать и учиться в особых, ограничительных, условиях. Нашим профессионалам - учителям - пришлось перестраивать учебный процесс, вводить новые форматы. Система образования быстро перешла на дистанционное обучение. Благодаря этому учеба не была остановлена и не снизилось качество образования, - сказал Рамиль Ахметгареев.

 Еще одной важной задачей, как сказал руководитель профильного департамента, является обеспечение детей бесплатным горячим питанием. В новом учебном году его будут получать 87 тысяч детей - все учащиеся начальной школы (45 процентов от общего числа обучающихся в средних образовательных учреждениях). Для контроля за качеством питания в городе создано методическое объединение.

 - Вся работа системы образования должна быть выстроена не ради процесса. Мы должны работать на результат. Для этого школы города оснащают современным оборудованием, большое внимание уделяется повышению квалификации и привлечению новых педагогических кадров. Для этого созданы центры компетенций и развивается система наставничества, - отметил Рамиль Ахметгареев.

 Заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов, который также принял участие в городском педсовете, сообщил, что все инфраструктурные проекты в сфере образования с участием областного бюджета будут продолжены.

 - В следующем году только в областном центре планируется построить шесть объектов образования. Для работы в них потребуется не менее 600 педагогов. И это еще одна задача, которая стоит перед городском системой образования. Надо усилить работу с педуниверситетом, - резюмировал Юрий Савостьянов.

Прямая речь

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:

- Для системы образования актуальной остается воспитательная работа. Важно, чтобы в школах проводилось патриотическое воспитание ребят. Прошу педагогов обратить внимание школьников на присвоение городу звания "Город трудовой доблести": дети должны знать, что происходило в их городе в годы Великой Отечественной войны, за что ему присвоили это высокое звание.

Справка "РГ"

Муниципальная система образования города Новосибирска насчитывает 503 учреждения, 499 из которых - образовательные. В них обучается 297,2 тысячи детей, работают 36,6 тысячи педагогов. Впервые за школьные парты сядут 22,8 тысячи ребятишек (на уровне показателя прошлого года). Бюджет отрасли составляет 28 миллиардов рублей, в том числе 10 миллиардов - средства городского бюджета.

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