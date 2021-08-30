На Алтае открыли военный аэродром

Под Рубцовском Алтайского края появился полевой военный аэродром. Он будет использоваться для посадки транспортных самолетов Центрального военного округа.

Аэродром был построен силами инженерно-аэродромного батальона ЦВО.

- Взлетно-посадочная полоса аэродрома позволяет выполнить посадку транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26, а также транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8, - сообщает пресс-служба ЦВО.

На полевом аэродром также оборудовали специальную площадку для стоянки и дозаправки военных вертолетов и самолетов.