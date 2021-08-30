На Алтае полиция ищет блогера, расстрелявшего стадо коров

В Республике Алтай полиция разыскивает мужчину, стрелявшего из пневматического пистолета в пасущихся коров.

Видеоролик, на котором живодер выходит из автомобиля и начинает обстреливать коров, появился в социальных сетях.

- Публикация в считаные минуты собрала десятки негативных комментариев пользователей Интернета, которые осудили действия гражданина, - сообщает МВД по Республике Алтай.

Как выяснилось, блогер с товарищем устраивают "шоу" для подписчиков уже не в первый раз. После реакции правоохранительных органов мужчина удалил аккаунт.

Отмечается, что хозяева пострадавших животных в полицию еще не обращались.

Проверку по данному факту также начала прокуратура.

- Действиям данного лица будет дана оценка в соответствии с нормами уголовного, административного законодательства, и приняты меры реагирования, - сообщает ведомство.

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