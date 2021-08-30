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30.08.2021 15:28
Рубрика: Власть

ОНПЗ создает и модернизирует спортивные площадки для юных омичей

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Омский НПЗ продолжает программу развития спортивной инфраструктуры в разных районах города. Первые семь спортивных площадок после реконструкции уже открылись в Советском округе. Всего в этом году планируется модернизировать 24 действующие игровые зоны. Все площадки построены предприятием по программе социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".
Фото: Сергей Царев Фото: Сергей Царев
Фото: Сергей Царев

Строительство и реконструкция площадок для занятий спортом и активного досуга омичей на ОНПЗ уже давно стали традицией. В этом году полностью обновляются и открытые дворовые, и школьные спортплощадки, и даже стадион детско-юношеской спортивной школы "Смена". Отремонтированы и покрашены футбольные и хоккейные коробки, заменены ворота, баскетбольные щиты и кольца. Отреставрировано синтетическое покрытие, защищающее юных игроков от травм во время тренировок. Модернизация не только позволяет сохранять объекты и создаваемую инфраструктуру, но делает более комфортной и привлекательной городскую среду.

Фото: Сергей Царев
Вице-премьер правительства РФ оценила экологические проекты Омского НПЗ

- Мы поддерживаем инициативу ОНПЗ. Ежегодно, ориентируясь на пожелания горожан, помогаем определять площадки, нуждающиеся в обновлении. Благодаря предприятию в городе появляются новые спортивные и игровые комплексы - современные, безопасные. Очень важно, что компания поддерживает их состояние. Это большая работа, которая расширяет возможности активного и разнообразного отдыха омичей, - считает первый вице-мэр Омска Евгений Фомин.

- Омский НПЗ реализует проекты по благоустройству городской среды в рамках программы социальных инвестиций. В этом вопросе важна системность. Ведь без заботы о том, что уже создано, качественно развивать городское пространство невозможно. Мы хотим, чтобы каждый омич - и взрослый, и совсем юный - мог наполненно и интересно проводить свободное время, реализовывая свой потенциал в городе, где он живет, - отмечает генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Программа "Родные города" "Газпром нефти" реализуется с 2012 года. Она направлена на повышение качества жизни в регионах России и за рубежом через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в сфере культуры, образования, спорта и развития креативных индустрий. Программа также ведет ряд долгосрочных экологических проектов.

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