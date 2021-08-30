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30.08.2021 11:04
Рубрика: Экономика

Под Новосибирском построят завод по производству целлюлозы

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В окрестностях Новосибирска появится промышленное предприятие по выпуску целлюлозы из мискантуса, который станет новым видом сырья и заменит хлопчатник. Как рассказали в пресс-службе новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН, соответствующее соглашение было подписано в рамках международного форума "Технопром".

Документ, подразумевающий создание производства с объемом не менее 50 тысяч тонн целлюлозы в год, руководство института подписало с АО "НПО "Биотехкомпозит". Эта компания несколько лет назад заинтересовалась работой новосибирских генетиков, которые вывели особый сорт растения - мискантус Сорановский. Он комфортно чувствует себя в российском климате и каждый год дает урожай растительной массы с богатым содержанием веществ, ценных для промышленности.

Фото: iStock
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Многолетнее растение способно накапливать и сохранять значительное количество углерода и одновременно выступать источником сырья. Это делает мискантус более выгодным для получения целлюлозы, нежели широко используемый сегодня хлопчатник. Плюс производство целлюлозы из этого растения лежит в русле всемирного тренда на декарбонизацию.

Первые побеги нового сорта мискантуса промышленная компания, заключившая соглашение с ИЦиГ СО РАН, приобрела в прошлом году. Ими была засеяна подмосковная плантация в несколько гектаров, благодаря чему удалось запустить опытную линию по выпуску целлюлозы и производству из нее биоразлагаемой одноразовой посуды.

- В сотрудничестве с учеными Института нефтехимического синтеза РАН мы первыми в мире сумели получить из мискантуса растворимую целлюлозу, причем речь идет о промышленных масштабах, - отметил генеральный конструктор компании Михаил Азанов. - Более того, мы научились получать несколько видов целлюлозы, в зависимости от того, для каких целей планируется ее использовать - в лакокрасочном производстве, для нужд фармацевтических предприятий или для выпуска биоразлагаемой упаковки и одноразовой посуды.

Сейчас компания работает над созданием малотоннажного производства целлюлозы для упаковки посуды, часть оборудования для подмосковного завода уже закуплена за рубежом, часть будет заказано в городе Бердске Новосибирской области, где появится новое предприятие.

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- Мы разработали некую "дорожную карту", как мы будем двигаться к осуществлению этого большого проекта. Начнем с того, что организуем здесь совместную лабораторию, которая будет заниматься изучением полученной из мискантуса целлюлозы и производством опытно-промышленных партий этого сырья, - рассказал замдиректора ИЦиГ СО РАН по инновационной деятельности Петр Куценогий.

На начальном этапе проекта участникам соглашения предстоит выбрать площадку для будущих посевов мискантуса Сорановского. Для этого потребуется участок в несколько тысяч гектаров. Также необходимо добиться быстрого размножения растения с помощью генетических технологий, чтобы создать необходимую сырьевую базу для производства целлюлозы. После этого можно будет говорить о строительстве самого завода.

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