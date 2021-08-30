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30.08.2021 09:31
Рубрика: Власть

Школы в Новосибирской области отремонтируют по президентской программе

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Андрей Травников проконтролировал выполнение Указа президента России, согласно которому на уровне федерального правительства ведется работа по подготовке программы капремонта школ до 2026 года.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

 - Мы давно говорили на заседаниях Госсовета о необходимости такой программы. В связи с высокими темпами строительства у многих муниципалитетов фактически не оставалось маневра для полноценного ремонта существующих школьных зданий. Теперь программа капремонта начинает работать по инициативе президента. Подавляющее большинство школ - это муниципальные объекты, поэтому обращаюсь к главам муниципалитетов и к руководству министерства образования региона: надо активно включиться в эту программу, ускорить работу по подготовке ПСД. Новосибирская область должна заявить в нее максимальное число объектов, подлежащих ремонту, - сказал Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве области.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Глава региона напомнил, что на минувшей неделе он принял участие в работе президиума Госсовета под руководством президента России Владимира Путина. Речь шла о задачах субъектов Федерации в сфере общего образования. Так, одним из условий предоставления субсидии на капремонт является наличие проектно-сметной документации.

 Министр образования региона Сергей Федорчук доложил членам правительства, что капремонт необходим 61 зданию в 55 школах, расположенных в 19 муниципальных районах и городских округах. На это потребуется 4,7 миллиарда рублей. К категории "аварийные" отнесены здания в восьми школах, из которых четыре подлежат сносу. На капремонт и строительство новых зданий необходимо 1,3 миллиарда рублей.

 Андрей Травников отметил, что в последние годы в области активно ведется строительство школ по нацпроектам "Образование", "Демография", "Жилье и городская среда", а также утвержденной региональным правительством госпрограмме по развитию образования и созданию условий для социализации детей, учащейся молодежи. За 2019-2020 годы в области введены 33 детских сада и 12 школ. Благодаря открытию новых и реконструкции существующих образовательных учреждений создано 13 тысяч новых мест.

Справка "РГ"

В текущем году в регионе планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 14 объектов образования, из них 11 детских садов на 1870 мест и три школы на 2950 мест. Также в этом году будет открыто 1,9 тысячи новых мест в школах за счет перепрофилирования помещений. На 2022-2023 года запланирован ввод еще 18 объектов образования, из них один детский сад на 320 мест и 17 школ проектной мощностью 12,8 тысячи места.

 По данным минобразования, в Новосибирской области в новом учебном году будут работать 1873 образовательных организаций, в том числе 977 школ.

 В 2021 году бюджет министерства образования области составляет 42,3 миллиарда рублей.

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