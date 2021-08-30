СК изучит архивные документы о зверствах нацистов под Киевом в годы войны

Следственный комитет России изучит рассекреченные ФСБ документы о зверствах нацистов на оккупированных территориях в Киевской области Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, который дал соответствующее поручение.

Ранее омское управление ФСБ рассекретило военные архивы о зверствах немецких солдат на территории одного из украинских сел в Киевской области. Согласно документам, в ноябре 1943 года село захватили немцы, в рабство в Германию были угнаны 1962 человека, расстреляно и повешено 326 человек, сожжено 611 человек.

"Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области Винникову Олегу Евгеньевичу изучить рассекреченные документы и представить доклад", - говорится в сообщении СК.