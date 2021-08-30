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30.08.2021 11:15
Рубрика: Общество

Ученые России и Болгарии разработали улучшенный метод защиты лесов

Текст: Дмитрий Машуков

Международный коллектив ученых разработал и испытал методику дистанционного мониторинга состояния лесов. Она позволит повысить экономическую и экологическую эффективность управления лесным хозяйством.

Фото: Gettyimages
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В исследовании приняли участие сотрудники Сибирского федерального университета (СФУ), Института вычислительной математики им. Г. И. Марчука Российской академии наук и Института исследований леса Болгарской академии наук. Результаты работы опубликованы в журнале Drones, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СФУ.

Дистанционные методы мониторинга предпочтительнее традиционных благодаря возможности быстрого анализа обстановки в огромных массивах леса, в том числе на территориях, которые труднодоступны для человека. Оперативность и масштаб такого способа обследования позволяют быстрее и эффективнее принять меры против деградации лесов.

Дистанционный способ основан на применении беспилотных летательных аппаратов со специальными камерами, имеющими преимущество перед спутниковыми системами слежения, поскольку обеспечивается точное распознавание отдельных деревьев. Метод позволяет выделить на карте пораженные паразитами растения, определить степени повреждения и динамику распространения вредителей. Кроме того, метод перспективен для борьбы с "черными лесорубами" - его можно адаптировать для обнаружения несанкционированных вырубок.

Справка

Для мониторинга ученые использовали четырехканальную камеру, чувствительную к инфракрасному диапазону излучения. Съемка проводилась с высоты более 120 метров. За полчаса работы один дрон, по словам ученых, может зафиксировать состояние примерно 11 тысяч деревьев. Для анализа данных специалисты СФУ разработали оригинальное программное обеспечение.

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