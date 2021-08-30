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30.08.2021 12:57
Рубрика: Культура

Фото: В Барнауле кукольный театр устроил "парад-переезд"

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Завтра, 31 августа, в Барнауле пройдет торжественное открытие нового здания Алтайского государственного театра кукол "Сказка". Оно выросло на месте старого театрального здания по улице Пушкина, 41, которое в 2014 году было признано аварийным.

А сегодня барнаульцы увидели веселый "парад-переезд", в котором приняли участие артисты, волонтеры и театралы от мала до велика. Шествие началось с крылечек бывшего кинотеатра "Родина", в котором театр кукол жил и работал с 2017 года (до этого их приютил ДК моторостроителей). По проспекту Ленина под ремикс песни "В гостях у сказки" и мелкий дождик победоносно шагали скоморохи и арлекины, гномы и феи, бабушки и внуки, люди и куклы.

Фото: Евгений Люлюкин
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- Каждого из нас переполняют радостные эмоции, - сказала "РГ" на старте парада директор театра Надежда Васильева. - В здании бывшего кинотеатра мы провели три замечательных сезона, выпустили яркие премьеры, но мы бесконечно счастливы, что сегодня переезжаем на прежний адрес. В новых стенах будем творить новую историю. Сегодня перевозим свои театральные фантазии, часть декораций и две сотни кукол из разных спектаклей, в том числе самых первых. "Родине" оставляем чувство глубокой благодарности (барнаульские власти планируют разместить здесь планетарий. - прим. ред.), здесь у нас появился проект "Театр на подушках", прошли две творческие лаборатории. Видите, мы и погоду подходящую заказали. И кота-куклу, как положено на новоселье, первым запустим.

Как сообщили в региональном министерстве культуры, в проектирование, строительство и оснащение новой "Сказки" было вложено 465 миллионов рублей. Сдача в эксплуатацию откладывалась несколько раз - то требовалось совместить архитектурные замыслы с нуждами кукольников, то строители срывали сроки. Но нет худа без добра. Все пожелания театральных людей были учтены, ультрасовременное оборудование поставлено, недоделки устранены, а репертуар театра успел прирасти за последние годы качественными спектаклями, в том числе для подростков и взрослых.

В финале парада-переезда прошел розыгрыш пригласительных билетов на спектакли 58-го театрального сезона. Первым пригласительный билет выиграл восьмилетний барнаулец по имени Добрыня. Приняв поздравления от "РГ", юный театрал сообщил, что свой самый любимый спектакль "Денискины рассказы" он сможет увидеть в новой "Сказке" уже 4 сентября. Вместе с Добрыней в лотерее участвовал его папа Максим. Папа сказал, что в детстве тоже с удовольствием ходил в театр кукол: "До сих пор помню старое здание, там было уютно. Надеюсь, в новом будет еще лучше". Корреспондент "РГ", успевший побывать внутри кукольного театра, заверил, что оно сказочно красивое.

Кстати

В торжественном открытии "Сказки" 31 августа примут участие представители театров из Рубцовска, Бийска, Новокузнецка, Горно-Алтайска, Кемерово, Сургута, Ханты-Мансийска, Иркутска.

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