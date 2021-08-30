В Красноярске 40 фигурантов дела о проституции пойдут под суд

Прокурор Красноярского края утвердил обвинение по уголовному делу о проституции. Речь идет об организации этой противозаконной деятельности и вовлечении в нее жительниц региона. В деле фигурируют 40 участников, состоявших в нескольких группах, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным правоохранителей, с 2011 по 2019 два жителя Красноярска создали ради наживы три преступные группы по оказанию сексуальных услуг. Организаторы распределили обязанности между сутенерами, водителями и прочими участниками нелегального бизнеса, вербовали жительниц Красноярского края (в бизнесе работали около четырех десятков девушек) и получали от всего этого доход.

Преступные группы привлекали к сотрудничеству за деньги администраторов саун и гостиниц. Для девушек были придуманы правила поведения, дисциплина поддерживалась с помощью системы штрафов.

Деятельность сутенеров пресекли сотрудники регионального главка МВД.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.