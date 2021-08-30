В Красноярске откроется отделение детской трансплантологии костного мозга

Губернатор Красноярского края Александр Усс, соучредитель благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова и директор фонда Екатерина Шергова посетили региональный центр охраны материнства и детства. Они осмотрели помещения, в которых будет размещаться отделение детской трансплантологии костного мозга и стволовых клеток, а также обсудили вопросы развития онкологической помощи в крае, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ремонт помещений отделения, которое разместится на пятом этаже основного здания центра охраны материнства и детства, завершится в мае следующего года. До этого будет приобретено необходимое оборудование для палат-боксов. Как отметил губернатор, первых пациентов центр должен принять уже летом следующего года. "Это будет первый центр детской трансплантологии за Уралом. Важно, чтобы дети лечились дома, и с ними рядом всегда находилась семья", - сказал Александр Усс.

Сейчас операции по пересадке костного мозга детям из Красноярского края и других регионов Сибири проводят в медицинских центрах Москвы и Санкт-Петербурга. В год помощь там получают 10-12 детей, живущих в регионе. До пересадки пациенты проходят необходимые этапы лечения в центре охраны материнства и детства. После появления отделения трансплантации ехать в столичные клиники не придется - помощь в лечении будут оказывать в Красноярске, исключая длительные перелеты, адаптацию к новой среде и часовому поясу, а также лишние расходы родителей на проживание в другом регионе.

На базе центра будут работать врачи отделения гематологии, которые уже на протяжении нескольких лет проходят обучение у лучших врачей страны, занимающихся трансплантологией костного мозга.

В отделении предусмотрено пять стерильных палат-боксов. В них дети смогут находиться после процедуры пересадки под контролем врачей. В этот период для пациента опасны любые инфекции, поэтому в каждой палате создадут особый микроклимат. Еще два помещения будут отданы под палаты интенсивной терапии.

Приобрести медицинское оборудование и мебель поможет фонд "Подари жизнь".

Прямая речь

Чулпан Хаматова, актриса, учредитель фонда "Подари жизнь":

- Врачи, которые работают в этой красноярской больнице - настоящие энтузиасты, подвижники и, конечно, большие профессионалы. Они прошли нужное обучение, умеют делать трансплантации костного мозга и хотят спасать детей. А мы, местный бизнес, государство, фонды, просто должны им в этом помочь. И сделать все, чтобы этот трансплантационный центр начал работу, а значит, все меньше детей ждали спасительного для них лечения в очередях.

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Екатерина Шергова, директор фонда "Подари жизнь":

- Одна из главных проблем в детской онкологии в России, которую пытается решить наш фонд - это проблема доступности трансплантаций костного мозга. Создание новых трансплантационных центров в регионах позволит спасти пациентов, которые срочно нуждаются в помощи, но не могут попасть в столичные клиники из-за недостатка мест. К тому же во время лечения детям не нужно будет уезжать так далеко от дома, а после - летать на проверки. Именно поэтому фонд "Подари жизнь" поддерживает создание таких региональных центров. В качестве базы для первого центра была выбрана областная детская клиническая больница № 1 в Екатеринбурге. При участии фонда, местных властей и бизнеса с 2019 года здесь успешно работает отделение ТКМ, которое принимает на лечение пациентов со всей Свердловской области. Мы планируем распространить опыт создания детских трансплантационных центров и на другие российские регионы. Так, второй региональный трансплантационный центр будет создан на базе Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства.