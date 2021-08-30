В Красноярске проверят сообщения о продаже откровенных фото девочки

В Красноярском крае сотрудники правоохранительных органов и аппарата уполномоченного по правам ребенка проверят опубликованную в Telegram-каналах информацию о фотографиях 13-летней жительницы региона, размещенных на сайтах для взрослых. Об этом сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка Ирину Мирошникову.

Ранее в Сети появились сведения о якобы продаваемых на зарубежных интернет-ресурсах откровенных фотоснимках с изображением девочки-подростка из Красноярска. Авторы сообщений со снимками уверяют, что фото опубликованы ее матерью.

По словам Мирошниковой, она уже провела с подчиненными планерку и определила порядок дальнейших действий в связи с опубликованной информацией. Хотя новость, по определению уполномоченной, "взбудоражила", ситуация пока остается непонятной. Все прояснит проверка, которую сотрудники аппарата проведут во взаимодействии с правоохранителями.

В управлении Следственного комитета по Красноярскому краю случившееся не комментируют.