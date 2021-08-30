На главу управления Росимущества Северной Осетии напали на рабочем месте

В Северной Осетии исполняющий обязанности главы республиканского управления Росимущества Алексей Иванов сообщил в полицию о том, что на него напали на рабочем месте. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД республике, заявление к ним поступило, но материалы дела уже направили в Следственный комитет.

- 26 августа примерно в 16.30 в дежурную часть отдела полиции №1 по Владикавказу поступило сообщение по факту нанесения телесных повреждений мужчине 1976 года рождения в здании по улице Николаева, 4. Сейчас сотрудники полиции собрали материал, его в установленном порядке направят в следственное управление СК РФ по Северной Осетии, - рассказала "РГ" начальник отдела информации и общественных связей МВД республики Зарина Кочиева.

По указанному в полиции адресу как раз находится управление Росимущества по Северной Осетии. В пресс-службе СК сообщили, что материалы ими пока не получены, поэтому прокомментировать ситуацию не смогли.