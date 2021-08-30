На Ставрополье пожилым людям анализ на антитела будут делать бесплатно

На территории Ставропольского края в скором времени будут бесплатно брать анализ на антитела к коронавирусу перед вакцинацией у граждан старше 60 лет. Об этом на координационном совете по противодействию коронавирусной инфекции заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

- Поручение главы региона для обеспечения возможности бесплатного анализа на антитела для пациентов от 60 лет и старше дано краевому министерству здравоохранения, - говорится в сообщении пресс-службы губернатора Ставрополья.

В ближайшие дни специалисты регионального минздрава представят свое видение реализации этого поручения.