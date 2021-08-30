В СКФО обсудили подготовку энергообъектов "Россети Северный Кавказ" к зиме

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Россети" Андрей Майоров провел в Махачкале расширенное совещание по вопросам производственной деятельности группы "Россети Северный Кавказ".

В обсуждении важных для развития энергетики СКФО вопросов приняли участие заместитель главного инженера ПАО "Россети" Василий Рожков, директор филиала ПАО "Россети" - Центр технического надзора Ольга Зуйкова, первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Россети Северный Кавказ" Виктор Абаимов, его заместители, главные инженеры филиалов, а также руководители производственных подразделений северокавказской энергокомпании и начальники РЭСов.

Технический руководитель холдинга особо отметил важность ведения полноценного и достоверного учета технологических нарушений.

"Необходимо сформировать актуальную базу в части аварийности на наших энергообъектах. Нельзя забывать, что за каждым отключением энергоснабжения стоят наши потребители, которые в эту минуту находятся без электричества. Необходимо придерживаться установленного норматива: средняя продолжительность восстановления энергоснабжения должна быть не более двух часов с момента отключения. Учет отключения, массового или единичного, и достоверные причины отключения должны быть зафиксированы. Это нужно для того, чтобы на основании количества отключений, их причин мы могли разработать и правильно сформировать производственные программы, а также правильно направить финансовые ресурсы на предотвращение технологических нарушений", - подчеркнул Андрей Майоров.

Кроме того, главный инженер компании "Россети" отметил необходимость разработки системы мотивации за достоверный учет технологических нарушений.

В ходе совещания рассмотрена также система оперативно-технологического и ситуационного управления в зоне территориальной ответственности "Россети Северный Кавказ".

Большое внимание было уделено вопросу охраны труда, производственного контроля и предупреждения травматизма на производстве.

Первый заместитель генерального директора - главный инженер компании "Россети" Андрей Майоров оценил комплекс мероприятий по подготовке энергосистемы Северного Кавказа к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Андрей Майоров по итогам совещания дал поручение в части функционала технического блока компании "Россети" обозначить следующий, 2022-й Годом Северного Кавказа в холдинге "Россети".

Пресс-релиз подготовлен ПАО "Россети Северный Кавказ"